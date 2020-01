Congo-Kinshasa: Présidence de Félix Tshisekedi - Où sont les réformes ?

L'investiture en qualité de président de la République de Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Etienne s'est accompagnée d'un réel élan de popularité.

En concrétisant sa promesse de la libération des prisonniers politiques et d'opinion et le retour des exilés, tout aussi que l'autorisation de manifester sur toute l'étendue du territoire national Félix (comme on aime l'appeler), touchait la fibre sensible d'une opinion qui aspirait à l'exercice sans entraves de ses libertés publiques. Cependant, au fil des mois, l'interdiction de manifester est de retour.

Bob Kabamba, analyste et professeur à l'Université de Liège fait remarquer que la RDC était considérée comme le pays de restriction des libertés publiques. Beaucoup d'opposants étaient exilés à l'étranger, les prisons étaient devenues des hébergeries d'opposants.

«Il faut inviter le Chef de l'Etat à bien regarder les premières décisions qu'il a prises. L'interdiction de manifestation n'est pas une bonne chose. Par contre, l'élan qu'il avait pris était très bon [... ]. La priorité pour les Congolais actuellement, c'est la sécurité. Comment construire des infrastructures quand des Congolais meurent dans la partie Est du pays ?».

Sans conteste, c'est la gratuité de l'enseignement primaire, sa mesure-phare qui lui a valu un regain de sympathie, tant l'éducation des enfants pesait sur les budgets familiaux.

Mais, l'afflux des élèves dans les établissements publics pose déjà l'épineuse question d'insuffisance des infrastructures scolaires. Et revers de la médaille : la gratuité de l'enseignement est extrêmement onéreuse en termes de frais de fonctionnement, et des milliers d'enseignants sont impayés, certains depuis de nombreuses années.

«C'est normal, dans une jeune démocratie, que tout ne soit pas rose », estime Willy Bakonga, le ministre congolais (pro-Kabila) de l'Enseignement primaire et secondaire et technique. « Mais, avec la volonté affichée par les deux leaders, la coalition au pouvoir a de beaux jours et je sais que la suite sera heureuse ».

Le même schéma relatif vient assombrir le « Programme de 100 jours » de Félix Tshisekedi. Les ambitieux projets d'infrastructures - notamment, les fameux sauts-de-mouton sur les grandes artères de Kinshasa, censés juguler les embouteillages à Kinshasa - lancés bien avant la mise en place du gouvernement piétinent, provoquant ainsi l'impatience des populations et des Exécutifs provinciaux.

Mais, le point sombre de ces douze derniers mois reste une gouvernance économique aux antipodes de toute transparence ; le taux de change peine à être maîtrisé, avec en corollaire, des prix qui s'emballent sur le marché des biens et services.

Régulièrement, des « affaires » inondent les médias. Des détournements de fonds publics aux marchés passés de gré à gré, sur fond de montants astronomiques et rétro-commissions mirobolantes. Et, pour ne rien arranger, le millier de « conseillers » qui gravitent dans l'entourage immédiat de Félix Tshisekedi ne se gênent pas de donner l'impression que la présidence fonctionne comme un gouvernement-bis, rappelant curieusement l'époque où Feu Katumba Mwanke, le tout-puissant conseiller de Joseph Kabila était parvenu à asphyxier et télescoper le gouvernement Muzito.

Pour sa part, Peter Kazadi, un député UDPS à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, reconnaît que tout n'est pas encore fait : « Le président Tshisekedi totalise un an au pouvoir. Le gouvernement a été mis en place 6 mois après. C'est un combat qui va se poursuivre tout au long de son mandat. Mon souhait est qu'à la fin de son mandat, que toutes les promesses qu'il a faites au peuple congolais, notamment, l'amélioration des conditions sociales du Congolais soient accomplies».