Madagascar: Afrobasket 2021 - Pré-qualifications - Madagascar se qualifie après un sans faute

Première étape concluante. Après ses quatre victoires en quatre matches, la Grande île poursuit son aventure vers Kigali 2021.

Parcours sans faute. Madagascar termine en tête du classement final à l'issue de la pré-qualification du groupe E en vue de l'Afrobasket Men 2021. Cette étape s'est déroulée du 21 au 26 janvier au City sports center à Harare, capitale zimbabwéenne. La sélection malgache, à ossature de gendarmes, a effectué un parcours sans faute avec quatre victoires en autant de matches. Après sa nette victoire de 74 à 57 lors de la première journée, Madagascar a confirmé sa suprématie ce samedi face au pays hôte.

La formation de la Grande Ile bat l'équipe zimbabwéenne sur son parquet et devant son public, sur le score de 69 à 62. Plus frais après un jour de break, l'équipe hôte a tout fait pour prendre sa revanche face aux Malgaches et arracher la victoire. De son côté, la bande à Rija Lahontan a bien assuré la défense et surtout les contre-attaques. Les deux équipes ont été dos à dos durant les trois premiers quart-temps. Les Zimbabwéens ont même mené 20 contre 19 à la fin de la première période et 38 à 37 à la pause.

Les protégés du coach Tojo Hery Rasamoelina ont petit à petit renversé la situation vers la fin de la troisième période et n'ont fait que gérer l'avantage en quatrième quart-temps. Elly Randriamampionona et consorts ont creusé l'écart au début de la dernière période en menant 63 à 51, c'est-à-dire avec six paniers d'écart.

Candidat

Quatre matches et quatre victoires, tels sont les résultats de l'équipe malgache à cette pré-qualification du groupe E. En match-aller Madagascar a battu sans forcer le Zimbabwe le mardi, 74 à 57, avant de s'imposer le jeudi, 98 à 91, contre la Zambie après prolongation. Au retour, la Grande Ile a largement défait la Zambie le vendredi 93 à 59, avant la quatrième victoire face au Zimbabwe, ce samedi.

Madagascar est ainsi l'unique et heureux qualifié de la pré-qualification du groupe E. Il évoluera dans le groupe de la Tunisie, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, du 21 au 23 février. « Le pays hôte de cette fenêtre reste encore à confirmer... et Madagascar est candidat pour l'abriter », souligne Tsiry Colombe Rasamoelina, secrétaire générale de la Fédération malgache de basketball.

L'équipe malgache a encore un long chemin à faire pour arriver à la phase finale de l'Afrobasket prévue du 17 au 19 aout 2021.