Algérie: Début à Alger des travaux du Forum d'affaires algéro-turc

Alger — Les travaux du Forum d'affaires algero-turc ont débuté, dimanche à Alger, permettant à plus de 200 opérateurs économiques participants des deux pays d'examiner les voies et moyens pour hisser les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Turquie.

Ce forum, qui intervient dans le cadre de la visite qu'effectue le président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie, à la tête d'une importante délégation, suite à l'invitation du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, est conjointement présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et M. Erdogan, en présence de plusieurs ministres et hauts responsables algériens et turcs.Cette rencontre permettra d'identifier les voies et moyens permettant de développer davantage la coopération économique "en vue de la hisser au niveau de l'excellence des relations politiques et d'amitié entre les deux pays".Le forum intervient aussi dans un contexte marqué par une coopération économique de plus en plus dynamique entre les deux pays ces dernières années.

En vertu de nombreux accords portant sur la concrétisation de projets dans les secteurs industriel (textile, sidérurgie...), énergétique, de transport maritime et du bâtiment, la Turquie est devenue le premier investisseur étranger hors hydrocarbures en Algérie.Durant la période allant de 2003 à 2017, pas moins de 138 projets d'investissement impliquant des promoteurs turc, devant générer 33.859 postes d'emplois, ont été déclarés au niveau de l'Andi pour un montant global de 474 milliards de DA.

Près de 1.000 entreprises turques activent en Algérie, alors que la communauté turque vivant en Algérie dépasse les 10 000 personnes, dont des cadres supérieurs, des techniciens et des travailleurs exerçant dans divers domaines d'activités.Les deux pays visent à atteindre, dans les prochaines années, un volume de 10 milliards de dollars par an d'échanges commerciaux.Avant l'entame de ce Forum, des rencontres b to b entre les opérateurs des deux pays, ont été organisées, visant plusieurs domaines de coopération, notamment, l'Energie, l'industrie, l'agriculture, la santé, les banques et les nouvelles technologies de l'information et la communication.