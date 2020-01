Madagascar: Gastronomie - Man vs Food s'oriente vers la cuisine du monde

La cuisine du monde figure sur la carte de Man vs Food, un restaurant qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Siégeant à Analakely et Analamahintsy, Man Vs Food compte trente employés et un talentueux chef cuisinier qui a débuté en tant que vendeur de street-food à Analakely.

« Si au départ on ne préparait que des plats malgaches, aujourd'hui nous avons décidé de nous orienter vers la gastronomie thaïlandaise et européenne », a-t-il affirmé. Tacos, soupes, mine thaï et hamburgers sont, à présent, les spécialités de l'établissement.

Man vs Food est un restaurant qui cherche à mettre la gastronomie à l'honneur. Plats de qualité, cave honorable, accueil attentif, service soigné et cadre agréable, son originalité est de proposer des menus variant selon la complexité et/ou la valeur des plats proposés. Cet établissement propose, en général, un menu avec plat de viande ou plat de poisson. On peut ajouter que le cadre intérieur de l'établissement respecte certaines règles.