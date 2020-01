Madagascar: Natation - La fédération relance le waterpolo

Un événement hors du commun. La Fédération Malgache de Natation a démarré l'année ce samedi, à la piscine de Betongolo par un événement baptisé «Natation pour tous ». «L'objectif principal est de sensibiliser d'une part, et, d'autre part, d'inciter surtout les gens à pratiquer la natation pour l'entretien physique et pour la santé », mentionne le directeur technique national, Jean Joseph Razafimahefa. La journée a été surtout marquée par la relance du waterpolo et de la natation artistique ou natation synchronisée, deux disciplines associées oubliées pendant des années.

Le dernier événement de waterpolo date d'il y a vingt ans. Un tournoi amical de waterpolo, du «handball dans l'eau », comme l'a illustré le DTN, a été programmé dans la matinée et a vu la participation de trois équipes.

C'était juste un tournoi d'exhibition. À l'issue d'un tournoi triangulaire, l'équipe des anciens nageurs a réalisé un parcours sans faute en battant la formation des licenciés par un score de 4 à 3, puis l'équipe de l'École normale supérieure (ENS) sur un score fleuve de 10 à 1. Après sa défaite face aux anciens nageurs, les licenciés ont défait les étudiants de l'ENS 10 à 3.

Vulgarisation

D'autres compétitions et animations ont été organisées, entre autres, les courses de démonstration effectuées par les nageurs de la Fédération malgache de handisport ou Madagascar Paralympic Committee. Il y a eu également des jeux divers comme la chasse aux trésors, la compétition pour les non-licenciés et, cerise sur le gâteau, une démonstration de natation artistique ou synchronisée présentée par six nageuses de l'ENS. Soixante-neuf non-licenciés ont participé aux courses individuelles et relais.

«Dans le cadre de la relance des disciplines associées de la natation, nous avons commencé par un tournoi d'exhibition dans le but, tout d'abord, de montrer aux gens l'existence de ces disciplines. Prochainement, nous envisageons de les vulgariser dans les établissements scolaires », confie le directeur technique national.

Les prochaines activités de la fédération sont, notamment, la participation au championnat d'Afrique zone 4 à Gaborone au Botswana (20-23 février), les championnats de Madagascar sur bassin de 25m, du 26 au 28 février à Mahajanga, et les sommets nationaux sur grand bassin au mois d'avril.