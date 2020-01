Afrique: Facebook - Mise en avant des initiatives en Afrique subsaharienne

Facebook a reçu 150 invités lors de l'événement de rentrée « Focus on Africa » qui s'est déroulé le 21 janvier dernier à Paris. C'était une occasion pour Facebook de présenter ses ambitions pour l'Afrique subsaharienne francophone, et de souligner le rôle-clé des réseaux sociaux pour promouvoir le nouveau récit africain.

Entrepreneurs, artistes, influenceurs, ONG et médias panafricains ont répondu présents et ont pris part à la discussion en détaillant comment Facebook, Instagram ou WhatsApp contribuent à augmenter la portée de leurs messages, leur notoriété et leurs bénéfices.

L'équipe de Facebook a ainsi fait un état des lieux de sa présence sur le continent et présenté les chiffres et initiatives qui ont marqué 2019. Deux projets phares ont été présentés.

Il s'agit de « Third Party fact-checking », un programme de vérification des faits par des tiers afin de lutter contre la propagation de fausses nouvelles en ligne ; et de « Boost Avec Facebook », un programme de formation et d'accompagnement des PME africaines.