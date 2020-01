Ile Maurice: IORA - Réunion pour renforcer le commerce et les investissements intra-régionaux

communiqué de presse

Maurice accueillera, les 30 et 31 janvier, une réunion d'experts de l'IORA (Indian Ocean Rim Association) qui vise à renforcer le commerce et les investissements intra-régionaux. Elle se tiendra au Holiday Inn, Mon Trésor, à Plaine Magnien.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, conjointement avec le secrétariat de l'IORA, cette réunion est destinée aux représentants du gouvernement et du secteur privé des États membres de l'association, et des partenaires de dialogue. Une trentaine de participants venant d'une vingtaine d'États membres ,ainsi que cinq partenaires de dialogue, y sont attendus. Des acteurs locaux des secteurs public et privé seront également présents.

Les participants examineront les obstacles au commerce et à l'investissement parmi les États membres de l'IORA, et identifieront des solutions pour les surmonter. La collaboration public-privé de même que de nouveaux partenariats pour le commerce et l'investissement feront également l'objet de discussions.

La réunion devrait déboucher sur un dialogue plus structuré sur le commerce et l'investissement au sein de l'IORA, et contribuer à la revitalisation du programme de coopération de l'IORA en matière de commerce et d'investissement.