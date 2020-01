Congo-Kinshasa: MSC - Laurent Batumona appelle les militants de Bumbu à soutenir Félix Tshisekedi

Les militants du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, de la Commune de Bumbu ont confirmé à l'Honorable Laurent Batumona que son Parti sera la deuxième force politique en 2020. Ils ont pris l'engagement de s'investir pour ne pas laisser aucune parcelle de leur commune sans les membres du MSC.

C'était hier, dimanche 26 janvier 2020, lors d'un échange, sensibilisation et d'implantation du Parti dans quatre Cellules que regroupent 15 quartiers de la commune de Bumbu. Ils ont juré de ne pas ternir l'image du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Le Président National du Mouvement de Solidarité pour le Changement a entamé, depuis quelques jours, une mission d'itinérance pour remercier la population qui l'a élu dans sa circonscription électorale de la Funa aux législatives provinciales de décembre 2018. Une tournée de remerciement des populations de Bumbu pour leur mobilisation massive lors de dernières élections. Laurent Batumona a sillonné les rues de la commune de Bumbu à pieds pour rencontrer les quatre cellules regroupant 15 quartiers, ce dimanche 26 janvier 2020, à la rencontre des populations.

"Aujourd'hui, nous avons commencé une tournée dans les 15 quartiers de la commune de Bumbu pour remercier la population qui a voté pour nous le 20 décembre 2018. Nous sommes venus vous dire un grand merci pour nous avoir porté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et nous sommes là pour vous et avec vous. Nous sommes aussi venus vous sensibiliser vous les vaillantes populations pour les activités du Parti et de son implantation. Comme vous le savez, cela fait une année que nous avons soutenu le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous l'avons porté au pouvoir étant son Allié. Il est nécessaire de nous approcher davantage pour vous expliquer entre temps les enjeux de l'heure», a indiqué l'honorable Président du MSC, Laurent Batumona. L'Occasion également pour le Président de sensibiliser les comités MSC sur l'importance de la coalition et la nécessité pour la population à la base de participer à la gestion de la cité.

Il a abordé les questions liées aux difficultés que rencontre le Président Félix pour réaliser ses actions. il a rappelé qu'il est le Coordonnateur des Forces Politiques Alliés de l'Udps, FPAU en sigle, et leur position prise en rapport avec l'actualité du pays en ce qui concerne les propos tenus par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, devant la Diaspora Congolaise de Londres. Il a souligné avec force que les FPAU ont réitéré leur soutien inconditionnel au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Selon les FPAU, dit-il, le peuple congolais poussera le Président de la République, Chef de l'Etat, à user de ses prérogatives constitutionnelles dans l'utilisation de son stylo rouge non seulement sur les membres du gouvernement mais aussi à toutes autres Institutions réfractrices : "Nous avons la majorité populaire... Il faut bien renverser la vapeur pour que nous ayons la majorité afin d'exercer le projet de société que détient Fatshi pour le bien-être de la population et qu'on veut l'empêcher par ses partenaires de FCC". Il a renchéri partout où il est passé que le MSC sera en conclave pour examiner la marche du Parti et trouver les nouvelles orientations". Sur le même chapitré, il a annoncé que l'Udps sera aussi en conclave pour examiner toutes les questions concernant la coalition FCC-CACH.

Tôt le matin, le Président a assisté à une messe d'action de grâce à l'Eglise Saint Antoine de Padoue dans la commune de Bumbu. A cette occasion, le célébrant de la messe, Abbé Georges Lewo, Vicaire de la Paroisse a remercié Laurent Batumona pour son secours au sinistré des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts dans des familles. Le Président a été satisfait du travail de fourmi réalisé par le chargé de l'implantation, Placide Luzolo et toute son équipe.