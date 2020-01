Congo-Kinshasa: Controverse sur les propos du Président Tshisekedi - A demi-mots, Vital Kamerhe rappelle Mabunda à l'ordre !

Encore une sortie médiatique sur le fameux bout de phrase «Dissoudre l'Assemblée Nation» lâché par le Président de la République face à quelques membres de la communauté congolaise à Londres, au Royaume-Uni. La dernière en date est celle de Vital Kamerhe, Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, sur les ondes de Radio France Internationale (RFI).

Dans une interview accordée à la journaliste SonyaRolley, cet ancien Speaker de l'Assemblée Nationale sous le régime Kabila a qualifié de «cheveu dans la soupe», la sortie médiatique de Jeanine Mabunda qui préside actuellement cette Chambre Basse du Parlement. Selon lui, le message du Président de la République, que ce soit officiel ou privé, n'appelle aucun débat, ni commentaire à l'Assemblée Nationale. Jeanine Mabunda est donc, la personne la mieux indiquée pour faire respecter ceci. Tel est le premier élément de cette mise au point.

Le DirCab de Félix Tshisekedi a dit aussi, qu'à l'époque où il était au perchoir de l'Assemblée Nationale pour président une séance plénière, et qu'un député de la majorité comme de l'opposition citait le nom du Président de la République, il le stoppait tout de suite. Car, le Chef de l'Etat est irresponsable devant la Chambre. De plus, Jeannine Mabunda a, toujours selon Vital Kamerhe, maladroitement choisi l'occasion de la présentation des vœux des administratifs du Parlement pour commenter les propos du Président au lieu de se limiter au thème et à l'événement du jour.

Ce personnage reçu sur RFI se demandait aussi que quand madame Mabunda rappelle les prescrits de la Constitution si elle était en train de donner un cours de droit. «Parce que c'est écrit, c'est connu, mais c'est écrit et connu, aussi, dans la Constitution française. Monsieur Mitterrand a fait encore mieux. Il a dit : Françaises et Français ... Je considère que la cohésion nationale tant souhaitée ... Chirac l'a fait. Et donc c'est un droit reconnu et le Président de la République n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée Nationale, mais personne ne peut le lui refuser. Qui mesure le degré de la crise ? C'est le Président de la République. », a, à la manière d'un professeur des Sciences Politiques, précisé Vital Kamerhe.

«Elle [Jeannine Mabunda] a franchi la ligne rouge. », prévient le DirCab du Chef de l'Etat. Celui-ci rappelle qu'à l'époque de son désaccord avec Joseph Kabila, ex-Président de la République, il n'avait pas attendu qu'on lui dise de démissionner, il l'a promis à tout le monde. En tant que Speaker de l'Assemblée Nationale à cette période, il s'est dit, sur le plan hiérarchique, inférieur au Président de la République. «C'est une fonction mythique. On ne joue pas avec cette fonction. C'est le garant de la Nation ! » A demi-mots, Kamerhe demande donc à Mabunda de présenter sa démission.

«C'est un miracle que nous puissions avoir aujourd'hui un ancien président à vie remplacé par un opposant. », a lâché Vital Kamerhe. Selon lui, obtenir le respect de la Constitution était un combat qui a causé la mort à bien des citoyens congolais. De petites crises ou de grandes crises sont toujours envisageables. Mais, poursuit-il, la force des hommes d'Etat, la sagesse et l'intelligence, est de surmonter ces crises, mais cela n'autorise personne à manquer de respect au Président de la République, parce que lui, il est respectueux des autres.

A Jeannine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, deux Présidents du Parlement, Félix Tshisekedi avait dit, dans son bureau, les choses ne marchent pas très bien. De l'avis de Kamerhe, le Président de la République aurait souhaité que la vitesse d'exécution des travaux puisse être supérieure à celle vécue quand nous étions dans une forme de cohabitation.

Après cette sortie médiatique tonitruante de Kamerhe, quel sera le prochain épisode de ce feuilleton qui tient en haleine le microcosme politique congolais ? Wait and see.