Congo-Kinshasa/Zambie: C2 - Dcmp s'incline in-extremis devant Zanaco (1-2) à Lusaka

Le DC Motema Pembe de la RDC s'est incliné in-extremis devant Zanaco United de la Zambie, 1-2, dimanche au Sunset Stadium, à Lusaka, en match de la 5ème journée de la phase de groupe B, de la 17ème édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et garde encore ses chances de se qualifier en quart de finales. Le tout se jouera dimanche au stade des Martyrs, à Kinshasa, contre Esae du Bénin.

Un match bien négocié par les Congolais qui ont mené au score dès l'entame du jeu. Bayindula Nkongo (7ème), bien servi par William Likuta, efface son vis-à-vis, et lâche une très belle frappe pour l'ouverture du score. Un but qui a mis les Immaculés en confiance et ils vont dominer presque l'ensemble de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Zambiens bénéficiant de l'appui de leur public, vont jouer le va-tout, et Motema Pembe au meilleur de sa forme, va les contenir calmement avec une défense athlétique, avant de céder dans les dix dernières minutes, lorsque Kevin Owusu Amoh (83ème), égalise à une reprise d'une frappe instantanée. Le gardien Nathan Mabruki qui pourtant faisait encore un très bon match, n'a vu que du feu.

Alors que les deux équipes s'acheminaient vers un nul (1-1), l'on jouait la dernière minute du temps additionnel, les Zambiens obtiennent un coup-franc excentré vers la droite de l'entrée de la surface de réparation. Un coup-franc qui va aller presque sur la claquette que Mabruki Nathan va dégager en cascade, avant que Souleymanou Moussa, qui venait d'ailleurs de faire son entrée place son pied droit pour le but de la victoire (90+3). Un but difficile à avaler, mais c'est le but. DCMP s'écroule in-extremis.

Dans l'autre match de ce groupe, Renaissance Sportive de Berkane du Maroc est allé s'imposer, à Cotonou, au Bénin, devant Esae (1-5), avec au passage un triplé de Ajaray. Au classement dans ce groupe B, Renaissance Berkane premier avec 10 points, est presque qualifiée pour les quarts de finales. Elle est suivie de Zanaco United deuxième avec 9 points +4, Motema Pembe vient à la troisième place avec 7 points +1. Esae du Bénin ferme la manche avec 1 point.

La sixième et dernière journée interviendra la dimanche 2 février prochain. DCMP recevra Esae au stade des Martyrs à Kinshasa, tandis que Zanaco ira chercher sa qualification à Berkane, au Maroc. Ce sera un duel à distance.

Un réveil tardif de V.Club en Ligue de champions

Enfin, l'AS V.Club a enregistré sa première victoire en phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF samedi 25 janvier, en battant la Jeunesse Sportive de Kabylie (4-1), à Kinshasa, en match de la de la 5ème journée.

Djuma Shabani (24e), Yannick Bangala (55e), Luzolo Sita (67e) et Fiston Kalala (70e), ont marqué du côté V.Club. Bons vainqueurs de cette explication, les Moscovites ont vu leurs chances de se qualifier en quart de finale s'envoler après le match nul (2-2) entre l'ES Tunis et le Raja Casablanca un peu plus tard dans la soirée de ce samedi. C'est complètement fini pour V.Club.

Mazembe qualifié

Pour sa part, le TP Mazembe a imposé un nul vierge à Zamelek SC d'Egypte, vendredi au Caire, en Egypte, et a consolidé sa qualification.

L'équipe locale a littéralement investi le camp des Corbeaux sans contourner la vigilance du gardien ivoirien Sylvain Gbohou de grand jour, qui a mis en échec les attaquants adverses sur plusieurs actions franches de but. L'entraîneur français Patrice Carteron et ses protégés ne cessaient de montrer leur envie de rendre sa pièce de monnaie à Mazembe le Tout Puissant de Pamphile Mihayo. La stratégie était toute trouvée par le technicien français : attaquer d'entrée de jeu, jouer rapide et tenter des tirs dans n'importe quelles position et zone du terrain. Les Chevaliers blancs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère et ont mis en grande difficulté les Congolais.