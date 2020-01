Congo-Kinshasa: Congo Airways annonce le renforcement de sa flotte et de son réseau de destinations

C'est dans le cadre somptueux de l'hôtel Memling que s'est tenue la cérémonie d'échange de vœux de entre la Haute Direction et le Personnel de Compagnie aérienne Congo Airways, vendredi 24 janvier dernier. L'Honorable Louise Mayuma Kasende, Présidente du Conseil d'Administration, a, à cette occasion, annoncé l'élargissement du réseau de destinations, a peint l'horizon de l'acquisition de nouveaux avions pour le renforcement de la flotte aérienne ; et a eu à réarmer le moral de l'ensemble du personnel présent à cette cérémonie.

De manière à donner les détails exhaustifs de la vision de l'année nouvelle, Désiré Balazire Bantu, Directeur Général de la compagnie, a précisé que Gbadolite, Lodja et Buta sont les lignes nationales qui connaîtront leur ouverture ; et que sur le plan régional, Douala et Cotonou avec extension sur Abidjan - Libreville - Bujumbura - et Bangui seront relancés d'ici la fin de cet exercice 2020. Quant à l'acquisition des avions, cela se déroulera par séries de livraisons étalées sur 3 ans, soient 2020 - 2021 - et 2022. Et, la première série est fixée pour décembre 2020 avec deux avions de type Embraer E175.

Les horizons fixés

L'Honorable Louise Mayuma Kasende, Présidente du Conseil d'Administration de Congo Airways a eu, lors de cette rencontre, à présenter ses vœux les meilleurs pour cette année à l'ensemble du personnel et tous les partenaires de la compagnie. Elle a, parallèlement à cela, présenter les éléments phares constituant la ligne directrice que l'entité devra suivre durant cette année. Elargissement du réseau des destinations - renforcement de la flotte aérienne - optimisation du personnel - et amélioration de la gestion de la relation client, tels sont les grands points qu'elle a eu à épingler dans son discours, de sorte à conduire l'entreprise au sommet de sa vocation.

Réseau de destinations

C'est sur le plan tant national qu'international que ce secteur aura à connaître une évolution significative. En effet, les résidants de Gbadolite, Lodja et Buta, verront désormais atterrir sur leurs contrées les avions de la Compagnie nationale. Aussi, Douala et Cotonou avec extension sur Abidjan, Libreville, Bujumbura et Bangui, seront-elles les prochaines destinations africaines de Congo Airways, à partir du deuxième semestre de l'année.

Renforcement de la flotte

Un programme particulier, visant le renforcement de la flotte aérienne de la Compagnie, a été révélé lors de cette activité, de manière détaillée par Désiré Balazire Bantu, Directeur Général de Congo Airways.

Cela se déroulera par séries de livraisons étalées sur 3 ans, soient 2020 - 2021 - et 2022, dont la première est fixée pour décembre 2020 avec deux avions de type Embraer E175.

Chaleureux moment

C'est dans un climat de convivialité et d'unité d'esprits, que s'est soldée cette soirée d'échange de vœux, autour d'un cocktail. Annonçant le déploiement du Léopard Volant.