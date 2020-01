Algérie: Tizi-Ouzou - Démantèlement d'un gang armé spécialisé dans le vol par effraction

Tizi-Ouzou — Un dangereux gang armé spécialisé dans le vol par effraction a été démantelé par la brigade de gendarmerie de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi, auprès du groupement territorial de la gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou.

Ce groupe composé de six (6) individus et qui a "semé la terreur parmi les citoyens", a été l'auteur de plusieurs vols par effraction commis dans des domiciles à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, où il activait, a indiqué le chef de la brigade de gendarmerie de Draa El Mizan, le comandant Kelaa Harkati.

Lors de cette opération, la gendarmerie a récupéré un fusil à pompe Cobalt calibre 16 mm et 12 cartouches, un fusil de chasse calibre 12 et 8 cartouches, une épée et un poignard ainsi que huit (8) paires de gants, des cagoules et deux véhicules légers utilisée par les mis en cause dans cette affaire pour commettre leur forfaits, a-t-on précisé de même source.

L'enquête menée par la police judicaire suite à la mise hors d'état de nuire de ce gang a permis d'élucider six autres affaires de vol par effraction commis dans des domiciles d'où ont été dérobé des bijoux, armes à feu et des sommes d'argents, et qui seraient l'œuvre de ce gang, a-t-on fait savoir .

Présentés au parquet de Draa El Mizan, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d'accusation de "création d'un groupe de malfaiteurs en vue de commission de vols", "détention d'armes à feu de catégorie 5, sans autorisation" et "détention d'armes blanches", a-t-on ajouté.