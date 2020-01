Afrique du Nord: Algérie-Turquie - Le Forum d'affaires pose les fondements d'une nouvelle ère dans les relations économiques bilatérales

Alger — Le Forum d'affaires algéro-turc, tenu dimanche à Alger, a été l'occasion pour les deux pays d'affirmer leur détermination à donner un élan fort aux relations entre l'Algérie et la Turquie, et de poser les fondements d'une nouvelle ère dans le domaine de la coopération économique et commerciale.

Intervenant à la clôture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le Président Recep Tayyip Erdogan a estimé que ce forum "pose les fondements d'une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays", affirmant accorder, depuis son élection à la tête de la Turquie, un intérêt particulier aux relations algéro-turques.

Le Président turc a exprimé, à cette occasion, sa "fierté quant à l'accroissement du volume des investissements turcs en Algérie", mettant en avant la détermination de son pays à "poursuive ses efforts en vue de réaliser davantage de réussites bilatérales".

Evoquant les échanges commerciaux qui s'élèvent à près de 4 milliards de dollars, le Président turc a indiqué que ce chiffre "même s'il est acceptable, demeure insuffisant", précisant "avoir convenu avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à cinq (5) milliards de dollars".

Il a aussi précisé avoir abordé avec le Président Tebboune, la question de la création d'une zone de libre échange entre les deux pays, estimant "nécessaire d'entamer, sans retarder, des négociations à ce sujet".

Dans ce sillage, le Président turc a affirmé que son pays aspirait à la réalisation d'importants investissements avec l'Algérie, relevant que les deux pays avaient décidé de tenir une réunion du comité mixte de coopération économique qui ne s'est pas réuni depuis 2002.

"La facilitation de la mobilité des personnes entre les deux pays et l'augmentation du nombre de visas accordés permettront aussi de hisser le niveau de coopération bilatérale", a-t-il assuré.

Soulignant que les investissements des sociétés turques en Algérie dépassaient 3,5 milliards de dollars et ont permis la création de 30.000 postes d'emploi, M. Erdogan a fait état de 377 projets d'investissements turcs établis en Algérie.

Et d'ajouter "l'Algérie occupe la troisième place en terme de présence des entreprises turques de par le monde".

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé dans son allocution que le gouvernement algérien veillera à encourager la coopération bilatérale et à faire de l'investissement et des investisseurs une base solide dans sa coopération avec la Turquie, pays frère.

Dans ce contexte, M. Djerad a salué "la disposition du Président Erdogan et des entreprises turques à investir en Algérie et contribuer au développement économique global auquel nous aspirons tous", mettant en avant "la détermination du gouvernement algérien à encourager la coopération en érigeant les partenariats et les investissements en base solide dans les relations algéro-turques".

Enumérant ces secteurs, M. Djerad a cité les industries légères, les nouvelles technologies, les start-up, l'agriculture, l'hydraulique et le tourisme, qualifiant ces secteurs de "prometteurs où la coopération algéro-turque apportera une contribution avérée".

Le Premier ministre a par ailleurs affirmé que les entretiens entre les deux Présidents de la République étaient à même de "donner un élan aux relations bilatérales, en général, et de motiver les hommes d'affaires des deux pays, en particulier, à concrétiser ces relations sur le terrain à travers la création de projets permettant de contribuer à la promotion permanente de la coopération entre les deux pays et leurs peuples".

Pour rappel, le Président Erdogan avait entamé, dimanche, une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.