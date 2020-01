Sénégal: Renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage Dakar/AIBD

Le Bureau exécutif du Forum civil (Section sénégalaise de Transparency international) valide le projet de l'Etat du Sénégal de renégocier le contrat de concession de l'autoroute Dakar-Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) qui le lie à la Société Senac.

Dans une déclaration rendue publique à la suite de sa réunion tenue le samedi 25 janvier 2020, le Bureau exécutif du Forum civil va même plus loin en recommandant à l'Etat du Sénégal d'être non seulement ferme dans cette volonté de renégocier ce contrat dans le sens de défendre les intérêts intrinsèques de L'Etat et du peuple sénégalais.

Mais également de procéder à un audit technique des travaux de l'autoroute afin d'éclairer les Sénégalais sur l'utilisation des 320 milliards et la participation réelle de Eiffage dans le montage financier.

S'adressant au Directeur général de Senac. SA qui, lors d'une cérémonie de présentation des vœux le 23 janvier dernier, semblait mettre en garde l'Etat du Sénégal notamment quand il disait que «ce sera un mauvais signal pour l'Etat du Sénégal de vouloir de manière autoritaire renégocier les contrats», le Bureau exécutif du Forum civil invite ainsi Xavier IDIER. SA à «faire preuve de respect à l'endroit des Sénégalais, à se départir de cette attitude néocoloniale et à aller à la table de négociations avec l'Etat du Sénégal pour la restauration effective de l'équilibre contractuel».

Par ailleurs, «Le Forum Civil relève que ces propos sont tenus dans un contexte de tarifs de péage excessifs par rapport aux distances parcourues et au trafic mais, aussi l'autoroute à péage, au lieu d'être une autoroute de facilitation de la mobilité avec des conditions de sécurité et de rapidité acceptables, est perçue comme une autoroute de stress avec les longues files d'attente au niveau des postes de péage et celle de tous les dangers pour le usagers.», ont martelé Birahim Seck et compagnie.