Afrique: L' AE examine l'affiliation du Soudan à l'OMC

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme. Asmaa Mohamed Abdullah a reçu dimanche dans son bureau M. Nakai Katsro, président de l'équipe l'adhésion à l'OMC, le représentant permanent adjoint de la mission Japonaise à Genève et sa délégation qui l'accompagne.

La Ministre a souhaité la bienvenue à la délégation et a remercié le Japon pour les efforts et le soutien qu'il a fournis afin de rejoindre l'Organisation Mondiale du Commerce et a fourni des éclaircissements sur la situation interne du pays et les progrès réalisés par le Soudan dans ses relations étrangères, par le biais de sa direction de l'IGAD et l'élection du Soudan au Service de l'action antimines des Nations Unies, notant les efforts du Soudan pour restituer sa place naturelle au niveau régional et international, elle a également a souligné les priorités du gouvernement de transition dans la réalisation de la paix et du développement économique tout en signalant au besoin du Soudan pour une formation spécialisée dans le dossier du commerce mondial concernant pour tirer le meilleur parti des plates-formes de commerce international.

Pour sa part, M. Nakai Katsro a félicité la ministre pour les changements positifs que témoingne le pays et a fourni des éclaircissements généraux sur sa mission et les changements internes résultant de l'adhésion du Soudan à l'OMC, qui renforceraient la confiance des investisseurs internationaux au Soudan, et a exprimé son espoir que ce processus aboutirait à une réintégration de Soudan dans la communauté internationale et la réforme économique dans son ensemble.

Les deux parties ont également discuté de l'existence du nom du Soudan dans la liste des pays parrainant le terrorisme, ce qui a affecté le processus d'adhésion du Soudan à l'Organisation mondiale du commerce.