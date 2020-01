Soudan: Nikola - L'attention aux ressources humaines est la base de renaissance

Khartoum — La membre du Conseil Souverain de Transition Mme. Raja Nicholas a souligné que la formation, la réhabilitation et l'investissement dans le capital humain sont la base de la renaissance et du progrès des nations.

Lors d'une allocution dimanche soir au Centre Culturel Al-Faisal à Khartoum durant la cérémonie annuelle de remise des distinctions aux universitaires, aux pionniers de la culture, aux arts et aux dirigeants communautaires, Mme. Nicholas a souligné la nécessité de prêter attention à la formation et d'élargir les opportunités éducatives pour surmonter tous les obstacles et défis, et a déclaré que l'approche de la formation représente la principale porte d'entrée vers le succès et l'excellence.

Mme. Nicholas a salué les efforts des lauréats et leur contribution au développement de la vie des sociétés grâce à la recherche scientifique et culturelle et les a exhortés à préserver les gains et les richesses de la nation et à atteindre les objectifs de sa glorieuse révolution. Elle a remis des décorations d'excellence pour les lauréats.

Il est à noter que la cérémonie annuelle de remise des distinctions est une initiative personnelle parrainée par l'Ambassadeur Saeed Zaki, Secrétaire général de la Fédération internationale de la jeunesse.