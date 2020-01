Tunisie: Foulées du Mégara | Dimanche 22 mars 2020 à la Marsa - En mode confirmation

Moins de deux mois, une ruée sur les inscriptions, une affluence de toutes parts -- plusieurs nationalités représentées -- autant dire un tableau pittoresque et bariolé qui embrassera le 22 mars prochain la baie céleste et maritime pour une itinérance qui fait désormais figure de modèle prisé tant pour son sens de l'organisation que pour son savoir-faire, lesquels ont valu à l'Association Mégara pour la Jeunesse le Flambeau d'or olympique pour la troisième fois

Ici et ailleurs on se prépare quelques semaines préalables avec zèle pour prendre part au grand événement sportif et culturel, à savoir Les Foulées du Mégara, avec au programme deux formats de course, un semi-marathon de 21 km destiné aux plus aguerris et la Marsoise, course fun de 5km.

Prenant rendez-vous dimanche 22 mars 2020 à là Marsa, cette manifestation succédera tout juste à la fête de l'Indépendance et en sera même la continuité tant l'esprit qu'elle prône est entre autres celui de l'ouverture sur l'autre. D'ailleurs, tout un monde de Tunisiens et d'étrangers se prépare d'ores et déjà à passer spécialement le week-end dans les faubourgs de Mégara pour profiter d'une course hissée au pinacle du succès grâce au professionnalisme du comité d'organisation, présidé par Riadh Ben Zazia. Ce qui a valu aux Foulées du Mégara une renommée nationale et internationale au fil des éditions. D'ailleurs, les participants seront sûrement légion comme chaque année, un peu plus sans doute au vu des échos qui drainent toujours plus d'adhérents et multiplient le nombre de fidèles locaux ou étrangers à la course du printemps. Les uns courront pour plus de performance, les autres en guise de préparation pour les marathons à venir, chacun ses objectifs avec pour dénominateur commun le plaisir de courir le Mégara, rendez-vous incontournable des passionnés de la course à pied.

Une distinction, disons-le sans jouer les thuriféraires, pour les organisateurs qui ont toujours mis un point d'honneur à concilier charme de voyage et mue sportive. Trépignant d'impatience... Hâte de se parer de leurs plus beaux atours et de s'adonner à la course, les participants se ruent sur les inscriptions qui suscitent beaucoup d'intérêt.La participation promet encore de faire des émules de la part des étrangers voire des étrangères qui ont, lors de la précédente édition, volé la vedette aux Tunisiennes.Qui d'entre elles décrochera le plus de places sur le podium ?Réponse dimanche 22 mars 2020 à La Marsa. Le jour s'y lèvera de «bonheur»!A vos marques sur le site www.fouleesdumegara.com pour les inscriptions