Sénégal: Saint-Louis - 8 milliards de recettes realisées par les Douanes du Nord en 2019

La Direction régionale des Douanes du Nord a récolté, au courant de l'année 2019, 8 milliards FCFA de liquidation dont 7,2 milliards FCFA au titre des droits et taxes collectés par les différents bureaux des douanes du Nord dont 0, 85 milliard de FCFA au titre des recettes de contentieux réalisées par les bureaux des subdivisions.

Un bilan jugé très satisfaisant par le Directeur régional des douanes du Nord, couvrant les subdivisions des régions de Saint-Louis, Louga et Matam.

Le Colonel des douanes Amidou Ndiaye a également saisi l'occasion, en marge de cette célébration de la Journée internationale des douanes, pour inviter les populations de la région Nord à collaborer davantage avec les soldats de l'économie.

L'année 2019 a été fructueuse pour les différents bureaux des douanes de la région Nord qui ont récolté environ 8 milliards FCFA de liquidation dont 7,2 milliards de F CFA au titre des droits et taxes et près d'un milliard de FCFA au titre des recettes en termes de contentieux.

Un bilan dressé par le Directeur régional des douanes du Nord et qui parle de bilan très satisfaisant. " La Direction régionale Nord couvre les trois régions que sont Saint-Louis, Louga et Matam avec un grand bureau qui se trouve à Rosso Sénégal et qui a fait 90% de ces recettes.

Donc, globalement, le bilan a été très satisfaisant ", a soutenu le Colonel des douanes, Amidou Ndiaye. Ce sont ainsi 2 milliards d F CFA de plus qui ont été encaissés en 2019 contrairement à l'année 2018 où les recettes récoltées s'élevaient à 6 milliards FCFA. "

Cette hausse de 2 milliards FCFA en termes de recettes prouve nettement que les bureaux des subdivisions des trois différentes régions ont bien travaillé ", a ajouté le Colonel Amidou Ndiaye tout en précisant que ces recettes récoltées sont pour le Trésor public.

Il a ainsi profité de l'occasion qui lui est offerte, en cette célébration de la Journée internationale des douanes, pour inviter les populations de la région Nord pour plus de collaboration avec la douane.

" Nous sommes là au service de la population et au même titre que les forces de défense et de sécurité notamment l'armée, la police, la gendarmerie, les Eaux et forêts, etc.

Donc, ce que l'on demande aujourd'hui aux populations, c'est de collaborer davantage avec la douane et de venir vers nos bureaux pour dédouaner correctement leurs marchandises", a-t-il suggéré.

Une manière d'après lui de lutter contre la fraude et la contrebande. Des phénomènes qui constituent les principales difficultés auxquelles les soldats de l'économie sont souvent confrontés dans cette vaste zone qu'est le Nord du pays.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DOUANES A SAINT-LOUIS : Le Conseil départemental, hôte de la cérémonie

C'est la grande salle de conférence du Conseil départemental de Saint-Louis qui abritera ce jour les festivités de la journée internationale des douanes sous la présidence du Gouverneur de Saint-Louis. Le thème de cette année est "la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et les planètes".

" À travers ce thème, on veut montrer en quoi la douane répond aux préoccupations socioéconomiques, sanitaires et environnementales. Ceci pour être en phase avec les populations et travailler pour la nation", a conclu le Colonel des douanes Amidou Ndiaye.