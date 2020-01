Sénégal: Saint-Louis - Ndeye Saly Diop octroie 100 millions DCFA aux femmes

Le Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a démarré avant-hier samedi, à Saint-Louis, sa tournée nationale dans le Nord du pays. Ndeye Saly Diop y a remis une enveloppe de 100 millions Fcfa aux femmes membres des regroupements féminins des 5 communes du Département de St-Louis en guise de financements pour leur autonomisation.

La commune de Saint-Louis a empoché 50 millions Fcfa, celle de Gandon a reçu 20 millions Fcfa et les communes de Mpal, Fass et Ndiébène Gandiole ont obtenu, chacune 10 millions Fcfa.

"Mon déplacement s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision et des orientations définies par le chef de l'État visant à inscrire le Sénégal dans une trajectoire de progrès durable pour tous, à travers le Plan Sénégal Émergent", a dit Ndeye Saly Diop, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

Sa délégation a foulé avant-hier, samedi 25 janvier, le sol saint-louisien, 1ère étape de la tournée nationale qu'elle effectue dans le Nord du pays.

Elle a indiqué que son Département travaille à promouvoir l'entreprise portée par la femme à travers le renforcement des championnes qui ont déjà émergé à la vulgarisation de la structure de l'entrepreneuriat en zone rurale comme urbaine dans tout le secteur de l'économie nationale.

"Je me suis dès lors assigné le défi de permettre à chaque femme et chaque fille d'optimiser son talent et son potentiel afin de lui permettre d'assumer l'intégralité de ses responsabilités en tant que citoyen et acteur de changement positif", a soutenu Ndeye Saly Diop.

Ce qui justifie d'ailleurs l'enveloppe d'une valeur de 100 millions FCFA qu'elle a remis aux femmes des regroupements féminins des 5 communes du département de Saint-Louis en guise de financements.

Une loi qui, d'après elle, protège et sécuriser davantage les femmes et les filles qui n'auront plus d'angoisse et de psychose au sein des familles", a-t-elle ajouté tout en les invitant à contribuer pleinement à la vulgarisation de cette loi pour son appropriation et son application effective.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Celle-ci est prévue le 8 mars prochain et sera célébrée cette année à Saint-Louis sous la présidence du Président de la République, Macky Sall. L'annonce a été faite avant-hier, samedi 25 janvier, par le Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Ndeye Saly Diop en marge de sa tournée dans le Nord.