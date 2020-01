Sénégal: Reunion annuelle de l'AA/PME - Macky, invité d'honneur de l'Allemagne

Le président de la République Macky Sall a quitté Dakar hier, dimanche 26 janvier 2020, à destination de l'Allemagne.

Selon un communiqué du service du pôle de communication de la présidence, le chef de l'Etat va prendre part ce jour, lundi 27 janvier, en qualité d'invité d'honneur, à la réunion annuelle de l'Association allemande des Petites et Moyennes Entreprises (AA/PME).

Une association qui regroupe « plus de 80 000 membres comptant parmi les entreprises familiales, artisanales, start-up et autres professions libérales les plus dynamiques de l'économie allemande», selon le texte officiel.

A ce rendez-vous, le Président Sall sera accompagné par des représentants du secteur privé national et il prendra la parole à cet important rassemblement pour donner sa vision des échanges entre les deux pays, dans le contexte de l'initiative dite « Compact avec l'Afrique », pilotée par la Chancelière allemande Angela Merkel au sein du G20 et visant à encourager les échanges et l'investissement en Afrique.

Le Président Macky Sall qui aura également un entretien bilatéral avec la Chancelière Merkel, sera de retour à Dakar, sitôt après, selon son pôle de communication.