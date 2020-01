Gabon: Brainforest ouvre un atelier sur l'OI

Dans le but de poursuivre le renforcement des capacités des acteurs de la société civile amorcé dans le cadre du projet " Voix des citoyens pour le changement : Observation forestière dans le bassin du Congo

(Gabonews) : Brainforest organise un atelier sur l'application de suivi du couvert forestier « FLEGT Watch ». FLEGT-Watch est destiné aux observateurs indépendants et permettant un système automatique de surveillance et de cartographie par satellite pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles

Il faut dire que les forêts tropicales du bassin du Congo subissent depuis ces 10 dernières années une pression suite à la demande mondiale croissante en bois et de produits dérivés. Malgré les efforts passés, l'exploitation illégale demeure un problème. Elle a des implications sociales, politiques et économiques qui entravent les progrès vers une bonne gouvernance et mettent en péril la subsistance des communautés locales tributaires de la forêt.

Le suivi efficace du couvert forestier, lié à l'utilisation des terres et à l'exploitation forestière, est d'une importance capitale dans le discours et la mise en œuvre du développement. L'information pratique et en temps réel de ce qui se passe dans les paysages forestiers est essentielle tant pour la gouvernance des forêts et des terres que dans la gestion et le contrôle du changement d'utilisation des terres.

C'est dans ce contexte que le présent atelier est organisé. C'est l'occasion pour l'ensemble des différentes organisations de découvrir l'outil/l'application FLEGT Watch et ses applications permettant le suivi des changements du couvert forestier.

Ledit présent atelier de formation a lieu ce 27 janvier au siège de l'ONG Brainforest, animé par Serge RIAZANOFF de Visioterra, France.

L'Objectif de cet est non seulement de présenter l'outil/l'application FLEGT Watch, mais aussi de doter les Organisations de la Société Civile de capacités nécessaires à l'utilisation de nouveaux outils d'observation spatiales pour un suivi efficient des forêts.

"En terme de résultats relatifs à cette rencontre, nous voulons que les participants comprennent FLEGT Watch et son importance pour leur travail" indique la hiérarchie de Brainforest.

En effet, la maitrise ce module d'exploitation des observations spécialement développé pour eux, les procédures de visualisation, l'écoute des observations de terrain , l'édition et l'évaluation des rapports de mission sont définies et assimilées. Il est important qu'ils possèdent des capacités et des outils pour le suivi indépendant des forêts.