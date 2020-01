Afrique: Investissements touristiques - L'OMT établit Abidjan, capitale mondiale du tourisme en février !

En marge de la 40e édition de la Foire internationale du tourisme, s'est tenue la 11e session du Forum Investour, dans la capitale espagnole qui a vu la signature d'une convention entre le ministre Siandou Fofana et le Sg de l'Omt.

Annoncée à la faveur de la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt), en septembre dernier à Saint-Pétersbourg (Russie), la tenue à Abidjan, les 20, 01 et février 2020, du Forum mondial de l'Omt sur l'investissement touristique en Afrique, a fait l'objet d'une signature de convention officielle.

Convention qui a été paraphée, pour la Côte d'Ivoire par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et pour l'écosystème mondial, par le Secrétaire général de l'Omt, Zurab Pololikashvili, le jeudi 23 janvier à Madrid (Espagne), siège de l'Organisation onusienne.

Et ce, lors de la 11e édition du Forum touristique sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique (Investour), conjointement organisée par l'Omt, Fitur et Casa Africa, en appendice de la Foire internationale du tourisme de Madrid (Fitur), qui célébrait son 40e anniversaire du 22 au 26 janvier.

S'il est de notoriété, depuis plus de trois décennies, que la Foire internationale de Madrid s'est érigée comme l'évènement inaugural de l'agenda touristique international, il est tout aussi avéré, en une décennie d'existence, que le principal objectif du Forum Investour ; en marge de Fitur, est de promouvoir le développement durable en Afrique tout en favorisant la discussion des possibilités d'investissement et d'affaires sur le continent.

Et y obtenir l'organisation par la Côte d'Ivoire, moins d'un mois après, du Forum de l'Omt à Abidjan, est un gage de confiance renouvelée en l'essor du tourisme ivoirien, son leadership international émergent, en l'espace de trois années, mais aussi et surtout, en sa stabilité sécuritaire et de ses institutions et en son potentiel...exponentiel !

Le tout, à la boussole de « Sublime Côte d'Ivoire », la stratégie nationale ivoirienne de développement touristique dont l'efficience séduit, plus que jamais, est adoubée par l'écosystème mondial du tourisme.

Destination attractive, pays stable ; investissement durable

Pour ainsi dire, Siandou Fofana, par cette signature avec le patron de l'Omt, fait venir sur les berges de la lagune Ebrié, bailleurs multilatéraux, fonds d'investissements et souverains, organismes publics et privés d'engineering, constructeurs immobiliers, groupes hôteliers, professionnels du voyage et compagnies aériennes, tour-opérateurs, bref toutes les composantes de l'écosystème de l'industrie touristique, du 20 au 22 février, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Toutes choses qui établissent clairement que 2020, année électorale en Côte d'Ivoire, ne saurait entacher son attractivité et sa stabilité durablement ancrée depuis une décennie de gouvernance sous le Président Ouattara.

Pour l'initiative commune Omt/Côte d'Ivoire u Forum d'Abidjan au profit de l'Afrique, la délégation ivoirienne à Fitur, conduite par Isabelle Anoh, Directrice de la communication et de la promotion des activités au Ministère du Tourisme et des Loisirs, a obtenu l'aval des pays tels que l'Ouganda, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry , l'Ethiopie , la Sierra Leone, l'Angola, la Gambie, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du sud et le Ghana.

Tous ont confirmé leur participation à ce grand évènement. Et les offres et spécificités de « Sublime Côte d'Ivoire », présentées au stand de Côte d'Ivoire Tourisme, office de promotion de la destination, ainsi que des circuits et produits des opérateurs ivoiriens qui étaient présents à Madrid, n'ont laissé aussi bien les professionnels que les visiteurs indifférents.

Reproduire le schéma ivoirien à l'échelle du continent

In fine, conformément à la vision du Président de la République, SEM Alassane Ouattara et selon les instructions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cet évènement voulu par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a reçu à travers la convention paraphée à Madrid, l'aval du Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, témoigne de l'intérêt et des enjeux pertinents de « Sublime Côte d'Ivoire ».

Dont le début de la mise en œuvre, s'amorce, il faut l'avouer, à pas de géant. Et dont les signes printaniers sont la mobilisation de plus de 5 milliards de dollars US (2500 milliards de FCFA), les 20 et 21 octobre dernier, à Dubaï (Emirats Arabes Unis), puis, le 20 novembre, à Hambourg, en Allemagne, la captation de plus de 5, 8 milliards d'euros environ 6800 milliards de FCFA).

Selon Siandou Fofana, l'engouement observé au niveau des investisseurs et de l'Omt pour la tenue du Forum d'Abidjan est clair et sans ambages, eu égard aux propos de du Secrétaire général, M. Pololikashvili : « reproduire ce schéma à l'échelle du continent afin d'attirer plus d'investisseurs et stimuler les investissements touristiques en Afrique ».