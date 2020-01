Madagascar: Conférence nationale - Stop au favoritisme au profit des « tompom-baolina »

Semaine cruciale pour le monde du ballon rond. Le Mining Business Center d'Ivato accueille la conférence nationale, organisée par la Fédération Malgache de Football (FMF), ce mardi et ce mercredi. Avant ce grand rendez-vous qui marque ce début d'année, le comité de pilotage de la conférence et les membres de la FMF ont effectué des descentes dans les quatre coins de l'île, la semaine passée.

Au terme de ces rencontres avec les différents acteurs de la discipline dans six villes différentes, à savoir Toamasina, Toliara, Taolagnaro, Fianarantsoa, Antsirabe, Antsiranana et Mahajanga, une doléance particulière est revenue à maintes reprises : « Il faut mettre fin au favoritisme envers les 'tompom-baolina'. Cela nuit fortement au football à Madagascar depuis longtemps. Le football appartient à tout le monde et pas seulement à quelques tyrans. »

En clair, il est impératif de mettre tout le monde sur un même piédestal pour que les chances de réussite soient les mêmes. L'exemple la plus fréquente concerne l'opposition entre un grand et un petit clubs. « Les décisions vont souvent en faveur des grosses écuries », entend-on à répétition durant les consultations en province.

Dupuis et Njiva invités

Le nombre de participants à la conférence devrait être revu à la hausse, par rapport aux cent trente individus annoncés initialement. Les invités seront départagés en huit groupes au total, afin de se focaliser sur huit axes de développement durant l'atelier de ce mardi après-midi. À savoir les infrastructures et les ligues régionales ; les compétitions de clubs et l'arbitrage ; les clubs élites et les équipes nationales ; le développement du football garçons et filles ; la communication, le marketing sportif et le sponsoring ; la formation et le renforcement des capacités, la bonne gouvernance et les finances ; et enfin le beach soccer, le futsal et le football de masse.

Parmi ses invités figurent Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea, et Njiva Rakotoharimalala, ailier de la sélection malgache. Ils seront certainement amenés à se pencher sur le thème des équipes nationales.