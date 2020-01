Madagascar: Antsiranana - Le maire de la ville investi

Vendredi 24 janvier. Après la proclamation officielle par le Tribunal administratif des résultats des élections municipales et communales dans la province d'Antsiranana, le maire de la commune urbaine d'Antsiranana, Jean Luc Désiré Djaovojozara, qui a brigué un deuxième mandat, a été solennellement investi dans ses fonctions. Le rituel de sa prise de fonction s'est déroulé dans la grande salle de l'Hôtel de ville d'Antsiranana.

Malgré la pluie, l'endroit a été archicomble. À la tribune d'honneur ont pris place des autorités régionales civiles et militaires conduites par le préfet Adèle Bienheureux Rabemamory qui a présidé la cérémonie. Les nouveaux membres du conseil municipal, de toutes tendances, ont été également présents.

Après que l'hymne national a été entonné, le cérémonial a débuté par la lecture de la décision du Tribunal administratif, suivie de la remise de l'écharpe tricolore par le préfet. Un symbole qui prend toute sa valeur sur celui qui le porte. Jean Luc Désiré Djaovojozara,a été tout de suite appelé à intervenir, sous les acclamations du public. « Désormais, je suis maire de tous les Antsiranais sans distinction, car ce sont eux qui m'ont jugé et m'ont apprécié durant ces dernières élections. » Tels ont été ses premiers mots qui ont séduit les invités Antsiranais dans la salle. Il n'a pas non plus oublié d'adresser des remerciements à tous les électeurs qui ont voté pour lui et l'ont reconduit à ce deuxième mandat.

Il a également mis en avant la réconciliation comme force du changement, tout en ambitionnant de faire table rase du passé. Il a déjà esquissé le slogan de la ville « Fanjaitsy ndreky taretry » (fil et aiguille) qui signifie solidarité et lnterdépendance. « Je ne peux pas être au moulin et au four, mais je compte sur vos contributions respectives. Formons la chaine de solidarité, laissez de côté les querelles politiques et pensons au développement de notre ville », insiste-t-il. Tout en précisant qu'un nouveau mandat implique une nouvelle façon de travailler, sans abandonner les efforts entrepris lors du premier mandat.

À l'issue de son long discours, une de ses déclarations a surpris toute l'assistance. « Certes, il faut toujours un programme quand on veut développer une commune, mais comme l'IEM du président Andry Rajoelina existe déjà, où est le mal si on adhère à sa cause et si on lui donne un coup de main pour atteindre ses objectifs », prône-t-il.