Sénégal: Transactions électroniques dans l'Uemoa - Un accroissement de 16,04% observé au premier semestre 2019 selon la BCEAO

Le Rapport semestriel de surveillance des services de paiement adossés à la monnaie électronique de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) note une progression des transactions électroniques dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) au premier semestre 2019.

Selon le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), au premier semestre 2019, le nombre de transactions via les comptes de monnaie électronique s'est établi à 583,36 millions représentant un montant de 6 203,20 milliards de francs CFA contre 430,74 millions transactions pour une valeur de 5 345,90 milliards de francs CFA au second semestre 2018, soit un accroissement de 35,43% en volume et de 16,04% en valeur. Elle souligne que cette progression enregistrée au niveau de tous les opérateurs traduit l'adhésion continue des populations aux services de paiement adossés à la monnaie électronique et s'explique par le renforcement des réseaux de distribution déployés dans l'Union par les EME.

Concernant les transactions transfrontalières, la Bceao ajoute qu'à l'instar des précédents semestres, elles sont portées par les corridors impliquant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali et s'expliquent essentiellement par les effets de la campagne agricole du café-cacao en Côte d'Ivoire ; la diversification de l'offre de services. Dans la même dynamique, la Bceao renseigne que suite à l'entrée en vigueur en février 2019 de la loi relative aux nouvelles taxes appliquées par l'Etat de Côte d'Ivoire aux entreprises offrant des services financiers liés à la monnaie électronique, il a été observé un renchérissement des tarifs des transferts via les comptes de monnaie électronique.