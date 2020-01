Cote d'Ivoire: Spectacle humoristique - Wayou « se marie » au village Kiyi Mbock

Wayou Constant, connu sous le nom « Wayou », comédien à la dimension plurielle (acteur de cinéma, conteur, humoriste, metteur en scène, "chauffeur de salle"), sera sur scène pour un One man show humoristique le 8 février 2020, du côté du village Kiyi Mbock à Cocody-Riviera autour du thème « le mariage ».

D'où l'intitulé du spectacle « Wayou se marie ». De passage à Fraternité Matin, le 24 janvier 2020, le comédien a annoncé la couleur de ce spectacle qu'il promet époustouflant.

« A mon mariage. Je vais apprendre comment on se marie, pourquoi est-ce qu'on doit se marier, à qui on peut se marier. A quel âge on doit le faire, dans quel groupe ethnique on ne doit pas prendre une femme.

Qui peut-on inviter à notre mariage et pourquoi?. Entre la femme et l'homme qui doit doter qui ? A combien doit être fixée une dot. Qui doit payer la robe de la mariée et le costume du marié ?

Un mariage est-il légal quand la femme est très belle et l'homme très pauvre ? Le mariage aura-t-il lieu quand Mme le maire est l'une des maîtresses du marié ? ». Tel est l'avant-goût du spectacle présenté par l'humoriste.

Avant de préciser que ce rendez-vous humoristique vise à redonner également un autre souffle au théâtre ivoirien. « Ce spectacle sera plein d'humour, de conseils.

Ce One man show sera aussi des échanges avec le public. Un spectacle qui sera plein de vie et d'attractivité. Nous voulons réveiller à travers l'humour, le théâtre et le mettre dans une autre dimension », a renchéri le comédien.

Selon lui, il y a longtemps qu'il est dans l'humour. Et c'est cette expérience des spectacles de haut niveau, qui lui ont valu des prix sur le plan international, qu'il a travaillé et qu'il va mettre en avant.

« Wayou doit s'exprimer et il va s'exprimer dans son quatrième One man show. Il va montrer l'autre facette de lui que le public connaît peu », annonce-t-il pour terminer.