Seychelles: La doyenne des Seychelles fête ses 111 ans

La plus âgée des Seychellois, Nancy Marie, a célébré un autre anniversaire marquant: 111 ans. Mme Marie a célébré son anniversaire le 26 janvier, établissant un nouveau record pour la nation insulaire.

La dame la plus âgée des Seychelles a célébré sa journée entourée de familles et d'amis chez elle à Ma Joie, dans le quartier central de Mahé à English River.

Affectueusement surnommé «Dada» - Mme Marie est née en 1909 à Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.

Elle est mère de deux enfants - Anne, 67 ans, qui a fêté son anniversaire la veille et son fils Guy, 69 ans. Mme Marie a également cinq petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant.

S'adressant à la SNA, sa fille, Anne Marie, a déclaré que sa mère était toujours très forte pour son âge.

"Quand elle se réveille le matin, elle fait sa routine matinale, fait son propre thé, fait la vaisselle. Elle est heureuse comme ça et aime faire ses corvées", a déclaré Anne.

Elle a ajouté que sa mère aime parler aux plus jeunes de la famille qui la divertit également tout au long de la journée. Marie est prise en charge par l'une de ses petites-filles.

"Je suis tellement heureuse qu'elle ait atteint 111 ans et cela appelle vraiment une célébration. J'espère qu'elle vivra pour célébrer beaucoup plus d'anniversaires. Actuellement, elle a établi un nouveau record en étant la personne la plus âgée des Seychelles", a ajouté Anne.

Outre la famille proches et les amis, Mme Marie a également reçu les bons vœux du président Danny Faure transmis par le conseiller spécial pour le gouvernement local, Dan Frichot.

Étaient également présents à la célébration capitale le membre élu de l'Assemblée nationale de la rivière Anglaise, Wilbert Herminie, et l'officier d'administration de district, Nicole Gabriel.

Photo : Outre la famille et les amis proches, des représentants du district de la rivière Anglaise et du ministère du Gouvernement local étaient également présents (William Herminie)

L'officier d'administration du district a déclaré que toute la communauté était fière de la réussite de Mme Marie.

"Elle est considérée comme les" archives "de notre district; elle sait tellement de choses et il y a tellement de choses que nous avons apprises d'elle, donc pour nous, elle est un joyau, un trésor national pour notre district et le pays en général", a déclaré Mme Gabriel.

Elle a ajouté que les autorités du district trouvent toujours des moyens pour améliorer le bien-être de Mme Marie.

"Nous avons récemment réparé la route qui mène à sa maison afin qu'il soit plus facile pour les véhicules de se rendre chez elle et nous prévoyons d'augmenter nos visites chez elle pour nous assurer qu'on prend bien soin d'elle et qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour avoir une belle vie." Nous espérons qu'elle atteindra 115 ans ", a déclaré Mme Gabriel.

Pendant la majeure partie de sa vie, Nancy a travaillé comme femme de ménage à la résidence de la famille Delpeche à Praslin et les deux familles étaient très proches. Dans son jeune âge, elle aimait les légumes, le thé et la cuisine, surtout le poulet.

Mme Marie n'est pas la première de sa famille à atteindre 100 ans; sa mère Elizabelle Marie a vécu 103 ans.

Selon les chiffres de 2018 du National Bureau of Statistics, le nombre d'années qu'un homme devrait vivre aux Seychelles est de 70 ans et pour une femme de 79 ans.

Il y a actuellement neuf centenaires aux Seychelles et ce sont toutes des femmes.