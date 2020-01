Algérie: Le Secrétaire d'Etat au MAE de Mongolie effectue une visite de travail en Algérie

Alger — Le Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires étrangères de Mongolie, Damdinsuren Davaasuren, effectue lundi et mardi, une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la première session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, indique un communiqué du MAE.

"Dans le cadre de la tenue de la première session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères algérien et mongol, M. Damdinsuren Davaasuren, Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères de Mongolie, effectuera une visite de travail en Algérie, les 27 et 28 janvier 2020. Une visite qui intervient en application du Mémorandum d'entente entre les deux pays, signé à New York, le 27 septembre 2019", précise la même source.

Lors de cette réunion, "M. Rachid Beladhane, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger examinera avec son homologue mongol l'état des relations entre l'Algérie et la Mongolie. Des relations marquées du sceau de l'amitié et de la solidarité depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, le 25 juin 1961, et dont ils s'apprêtent à célébrer le 60ème anniversaire l'année prochaine", souligne le communiqué du MAE.

De même qu'"il sera procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement. Les consultations porteront également sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun", note le MAE.