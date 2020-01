Cote d'Ivoire: Pour moderniser son administration foncière - Le pays choisit IGN FI

La Côte d'Ivoire connaît depuis de nombreuses années des difficultés de gestion des droits de propriété.

Le traitement manuel des demandes et la complexité des procédures engendrent des lenteurs et sont sources d'erreurs qui remettent en cause l'efficacité de l'administration et la sécurisation des droits de propriété pour les citoyens.

Pour faire face à cette situation, le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) de la Côte d'Ivoire et IGN FI ont signé le 20 décembre 2019 en marge du déplacement du Président de la République française Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, un contrat relatif à la mise en œuvre du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain.

La réalisation de ce projet s'articule autour de neuf composantes interdépendantes devant aboutir, in fine, à la mise en place d'un Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain (SIGFU) qui servira de socle commun aux différentes administrations de la chaine foncière que sont le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat.