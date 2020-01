Cote d'Ivoire: Initiation à la lecture - Les élèves de l'EPP Didier Drogba de Tomasset découvrent le bibliobus de Children of Africa

Les élèves de l'EPP Didier Drogba de Tomasset, village situé à 4 kilomètres d'Anyama ont reçu la visite du Bibliobus composé de 3000 livres de la Fondation Children Of Africa, le vendredi 24 janvier 2020. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'établissement scolaire.

Comme à chacune de ses visites dans les établissements scolaires du pays, le Bibliobus de Children Of Africa a fait découvrir la joie et la magie de la lecture aux tout-petits. À travers des animations sur le thème du livre et de la lecture, les enfants ont joint l'utile à l'agréable en apprenant tout en jouant.

Aussi pour cette cérémonie, l'écrivaine et conteuse Michelle Tano-Laura, a été l'invitée spéciale du Bibliobus. L'écrivaine a pu échanger avec les enfants sur l'importance et la richesse de la lecture. Elle a pu voyager avec les tout-petits à travers des contes pour leur plus grand bonheur.

Mais bien avant Madame Kamara Lamisata épouse Bakayoko, représentante du Maire d'Ayama a tenu à remercier Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur du bien-être des enfants.

Selon cette dernière, grâce à la Présidente de la Fondation Children Of Africa, les enfants ne sont plus astreints au travail.

Madame Manglé Lamine, Inspecteur de l'IEP d'Anyama a quant à elle, mis en exergue l'importance de la lecture pour les enfants. Pour Madame Manglé « la lecture est le pilier de la connaissance ». Aussi, a-t-elle invité les tout-petits à faire des livres leurs meilleurs compagnons.

Madame Cissé Aïssatou, responsable de l'Éducation de la Fondation Children Of Africa a également évoqué l'importance de la lecture dans la formation scolaire et la vie des enfants. Elle a invité les enfants à lire pour découvrir le monde tout en se cultivant.

L'EPP Didier Drogba de Tomasset a un effectif de 300 élèves. L'école est composée de six (06) classes.