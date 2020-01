Burkina Faso: CMA de Yako - Le Larlé Naaba offre une ambulance et des matelas

Dans le cadre de son projet 45 ambulances aux provinces du Burkina Faso, le Larlé Naaba Tigré a remis, le dimanche 26 janvier 2020, une ambulance, 30 matelas d'hospitalisation et deux corbillards aux populations de Yako dans la province du Passoré.

La campagne de charité du ministre du Moogho Naaba Baongo, le Larlé Naaba Tigré se poursuit à travers les provinces du pays. En effet, le dimanche 26 janvier dernier, le chef coutumier a, dans le cadre de son projet « une province une ambulance», offert aux populations de la province du Passoré une ambulance moderne médicalisée, et un forage d'eau autonome, une trentaine de matelas d'hospitalisation, deux corbillards destinés respectivement aux communautés musulmane et catholique, etc.

Le don a été remis à Yako, chef-lieu provincial, en présence des autorités régionale, provinciale et communale. Selon le donateur, le Larlé Naaba, l'aide a été possible grâce à l'accompagnement de partenaires et d'amis. Il a, ainsi, cité, entre autres, Madi Cissé, natif de la localité et directeur général de l'entreprise « Grand Japon ».

Le Larlé Naaba a souhaité une entente cordiale entre les populations afin de bénéficier davantage d'aides. « A ce jour nous avons pu remettre 17 ambulances médicalisées à travers des provinces.

Des forages, des moulins ont été offerts, et des techniques culturales et avicoles vulgarisées via le pays. D'autres provinces attendent de recevoir leurs ambulances et nous sommes certains de couvrir toutes les provinces pourvu qu'il y ait la paix, la santé et la

sécurité» a indiqué le chef coutumier. Pour le gouverneur de la région du Nord, Justin Somé, il s'agit d'un acte de solidarité inestimable. Il a demandé aux populations bénéficiaires un bon entretien du matériel.

Selon lui, le don du Larlé Naaba vient consolider les acquis du gouvernement en matière de politique sanitaire. Quant au patron du « Grand Japon», il s'est réjoui de la mobilisation des populations autour des questions de santé publique et a rassuré de sa disponibilité à accompagner d'autres projets de développement social et économique. Pour les responsables du Centre médical avec antenne (CMA) de Yako, le matériel sera d'un grand soulagement pour le centre.