Burkina Faso: Archidiocèse de Koupéla - Mgr Gabriel Sayaogo installé

Samedi 18 janvier 2020 restera une date inoubliable pour les fidèles chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Koupéla. En effet, cette journée est celle du rite de la prise de possession canonique, acte par lequel, Mgr Gabriel Sayaogo a succédé a Mgr Séraphin François Rouamba, archevêque émérite au siège archiépiscopal et métropolitain dudit diocèse admis à la retraite.

La cérémonie a connu la présence des membres de la conférence épiscopale Burkina-Niger, des autorités nationales et coutumières.

A cette occasion, Mgr Sayaogo a lancé un appel à la cohésion sociale des fidèles. « Travailler dans la concertation, dans l'unité et dans la cohésion. Car, c'est de cette manière que nous pourrons construire le règne de Dieu au milieu des hommes », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, le troisième évêque et deuxième archevêque de Koupéla, en s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, a rappelé que la royauté vient de Dieu et l'autorité de l'élu n'est enracinée que dans la volonté et le destin de Dieu. Ainsi, la mission qui lui est confiée en ce grand jour, ne sera en aucun cas, un rite exotérique et mystérieux.

A l'entendre, il ne s'agit pas non plus d'une prestation de serment sur une Constitution devant de grands chanceliers ou de gardes des sceaux. C'est plutôt, par une rencontre toute humaine, par la parole franche échangée entre deux personnes devant un repas.

Aussi, par «Au nom de Jésus», l'élu du jour a demandé que le Seigneur Jésus fortifie la foi des fidèles. « En dehors de Jésus, je ne vois aucun signe.

Alors, j'exhorte à ce qu'il nous aide à prendre conscience de la notion, du sens de l'Eglise et ainsi nous pourrons construire cette Eglise et permettre à celle-ci d'apporter sa pierre dans la construction de la société », a-t-il conclu. L'archidiocèse de Koupèla comprend, les diocèses de Tenkodogo, Dori, Fada N'Gourma et Kaya.