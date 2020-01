Gabon: Quand notre tradition se meurt

Les us et coutumes de certains pays du continent noir tendent à disparaître,les langues également.Les traditions africaines semblent se noyer progressivement dans la modernité. L'Afrique noire à travers ses forêts détient des mystères qui tendent à se perdre dans notre pays le Gabon.

Bon nombre de jeunes sont déracinés,la langue vernaculaire n'étant enseigné dans aucunes écoles,les villages se vident avec l'exode rural et sont abandonnés par les vieillards qui sont qualifiés de "sorciers". Le constat est alarmant en dehors du mariage coutumier, de la circoncision et de la pratique de l'eau chaude pour les nouvelles mamans qui perdurent. Les autres cérémonies traditionnelles sont mises aux oubliettes au fil du temps à savoir les retraits de deuil, les initiations des jeunes filles et hommes qui se font de plus en plus rarement dans les familles gabonaises.

Les proverbes,contes et épopées sont méconnus de la nouvelle génération.Il en est de même que le retour à la terre, le tissage des corbeilles et paniers avec la liane, l'indigénat ( la médecine à la pharmacopée)..."Le christianisme a mystifié nos coutumes et l'Occident semble avoir pris le dessus sur notre identité culturelle" explique un septuagénaire.Il déplore la mort certaine de certains us et coutumes au profit de celles de l'Occident qui,selon lui,pervertissent les mœurs de la jeunesse du continent noir.