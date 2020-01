Congo-Brazzaville: Handball - La ligue de Brazzaville prépare le championnat départemental

Du 25 au 27 janvier, la ligue départemental de handball de Brazzaville organise plusieurs activités en prélude au lancement, fin février, du championnat départemental de la discipline.

Contrairement aux saisons précédentes, la ligue souhaite que le championnat de la saison 2019-2020 se déroule parfaitement et adhère à l'innovation de l'heure. A cet effet, elle mène des activités afin de préparer les athlètes, les techniciens et les secrétaires généraux.

Au nombre des activités préalables du championnat, la ligue a organisé du 25 au 26 janvier au terrain d'Abo un tournoi de mise en jambe qui a regroupé quatre équipes en cadets (hommes et femmes), quatre équipes en seniors hommes, six équipes en juniors (hommes et femmes). Enfin, les minimes également participeront à ce championnat puisque trois clubs de cette catégorie se sont mesurés lors de cette compétition. « L'objectif de ce tournoi est de préparer de façon générale les athlètes au championnat départemental qui aura lieu dans les prochains jours. C'est le début des entraînements pour les clubs qui n'ont pas encore commencé le travail interne », a indiqué Benjamin Mankou, président de la ligue.

Parallèlement, un séminaire de formation a réuni une dizaine des secrétaires généraux des clubs évoluant à Brazzaville notamment du 25 au 26 janvier. Ce moment du donner et du recevoir a permis aux séminaristes de renouveler leurs connaissances en matière d'administration sportive. « Concernant le séminaire, nous pouvons dire que lorsque vous avez un secrétariat bien outillé, votre club fonctionnera normalement et, à la fin, les clubs évolueront sans problème. Ce séminaire est animé par des experts très particuliers, à savoir Bernard Mangota et Jean Pierre Longuet », a ajouté Benjamin Mankou. Tenu sur le thème « Profil d'un secrétaire général », plusieurs sous-thèmes ont été développés par les experts, dont le profil d'un secrétaire général, ses attributions ainsi que l'administration du sport et bien d'autres.