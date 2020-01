Congo-Brazzaville: Phénomène « bébés noirs » - Le député Ninon Gouamba tend la main aux jeunes délinquants de Ouenzé 4

L'insécurité dans les quartiers 58 Moukondo, la réinsertion socioéconomique des groupes défavorisés et l'adhésion de Ninon Pachel Gouamba au Parti congolais du travail (PCT) tels sont, entre autres, sujets abordés le 25 janvier au cours de la rencontre citoyenne entre l'élu de la quatrième circonscription électorale de Ouenzé et sa base.

Le phénomène « bébés noirs » est devenu de nos jours un véritable fléau qui endeuille au quotidien de nombreuses familles. Conscient de l'ampleur que prend de plus en plus ce phénomène, le député Ninon Pachel Gouamba a invité les jeunes délinquants de sa circonscription à prendre conscience en s'adressant à sa permanence pour leur réinsertion.

Répondant à une question de ses électeurs sur la recrudescence du banditisme dans les quartiers, le député qui s'était engagé à lutter contre ce phénomène durant tout son mandat a indiqué que le nombre de cas a quelque peu diminué grâce aux campagnes de sensibilisation menées. « Nous avons, ensemble avec les mandants, jeté les bases d'une réflexion concernant les causes de ce banditisme de grand chemin et avons trouvé des solutions que nous allons porter plus haut, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Le but étant de sortir les jeunes de cette situation », a déclaré Ninon Gouamba à la fin de la cérémonie placée sous le label « To solola », précisant que les cas d'agression sont devenus rares dans la zone du marché Sukissa.

Secrétaire de la commission santé, affaires sociales, genre et famille de l'Assemblée nationale, le député de Ouenzé 4 qui avait interpellé le ministre de l'Intérieur sur le phénomène bébés noirs à l'hémicycle compte sur l'adoption du projet de loi sur l'orientation de l'action sociale. « Nous avons jeté les bases d'une réflexion. Ensemble, nous avons pensé que ce phénomène est lié à l'oisiveté. Donc, il faudrait que de l'autre côté le gouvernement prenne à bras le corps ce problème en mettant sur pied une politique qui puisse permettre aux jeunes de se prendre en charge », a-t-il espèré.

En effet, adopté par le Sénat en première lecture, le projet de loi portant orientation de l'action sociale que l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour de sa huitième session qui s'ouvre le 1er février prochain est fondé sur le principe de la solidarité nationale tendant à réduire les inégalités ; la protection et la prise en charge des personnes vulnérables et des victimes des catastrophes. Il porte également sur le renforcement du rôle protecteur de la famille ; la promotion des connaissances et des compétences permettant l'autonomisation économique et la réinsertion sociale ainsi que l'approche communautaire visant la responsabilisation de la population dans la résolution de leurs problèmes.

Outre le phénomène « bébés noirs », l'élu et sa base du quartier Moukondo ont échangé sur la réinsertion socioéconomique des jeunes désœuvrés. Ainsi, Ninon Gouamba a annoncé l'envoi imminent en formation d'une première vague d'apprenantes pour le compte de cette année. Ceci dans le cadre de l'initiative « Sounga jeune » qu'il a mise en place. Pour son adhésion au PCT, il a justifié son choix par le fait qu'il s'agit, entre autres, du parti le plus structuré au plan national. Selon lui, plusieurs partis politiques sont passés dans cette circonscription, notamment le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, l'Union pour la démocratie et la République et le Parti pour l'unité la liberté et le progrès. « Le problème de notre circonscription n'est pas lié aux partis politiques, il est dû à la qualité de nos élus. Etant débutant en politique, j'ai jugé bon de pouvoir effectivement apprendre auprès de nos aînés qui sont au PCT. Je pense que c'est un choix que je ne regrette pas », a-t-il conclu, indiquant que cette rencontre citoyenne est la mise en exécution de l'une des directives du cinquième congrès du parti consistant à poser les bases de la réélection du président Denis Sassou N'Guesso en 2021.