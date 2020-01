Ile Maurice: Beau Plan - Smart City, Terra Foundation et Novaterra renforcent leur partenariat

Mieux intégrer les habitants de Pamplemousses et des régions avoisinantes. C'est dans cette optique que Terra Foundation et Novaterra ont décidé de consolider leur partenariat à travers des activités échelonnées sur toute l'année. L'idée est de favoriser le développement et l'intégration sociale au sein de la Smart City de Beau Plan, grâce à des initiatives conjointes liées à différentes thématiques telles que la protection de l'environnement et l'éducation.

Le coup d'envoi de cette collaboration a été donné en décembre dernier à travers une série d'activités conçues à l'intention d'une cinquantaine d'enfants des villages du Nord pour les fêtes de Noël.En effet, le 20 décembre dernier, les enfants sélectionnés ont eu droit à des ateliers de Face painting, de décoration, une activité de flying balloon ou encore à un spectacle animé par le clown Yool.Afin de les sensibiliser au recyclage, Novaterra et Terra Foundation ont aussi convié l'artiste Kan Chan Kin, qui a animé un atelier de fabrication d'instruments de musique à partir d'objets de récupération. Atelier suivi par la projection du film Enn Losean Vivab.

Dans l'après-midi, les enfants ont reçu la visite du père Noël qui a fait une distribution de cadeaux. En plus de cette journée, Terra Foundation a contribué à l'achat de cadeaux pour les enfants, qui bénéficient du soutien de l'ONG Lovebridge, de même que pour les enfants de Bois-Rouge, qui sont encadrés par l'ONG Jeunes Créatifs Paul & Virginie.

«Nous finalisons actuellement un calendrier d'activités pour cette année et affinons la stratégie, qui guidera nos actions sur le terrain. La Smart City de Beau Plan est un projet inclusif, qui a pour ambition de développer la région et apporter de la valeur aux habitants. Nous voulons contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie et surtout faire qu'ils soient intégrés dans les développements que nous initions», fait ressortir Emeric Vigier de Latour, responsable de communication de Novaterra et Beau Plan.