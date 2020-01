Sénégal: Attaque à main armée dans un centre multiservices à Louga - Un des malfaiteurs arrêté, son complice en fuite

Le quartier Keur Serigne Louga a été le théâtre d'une scène inédite, vendredi dernier. Deux malfaiteurs armées de poignards se sont infiltrés dans un centre multiservices en plein jour, s'emparent du coffre fort et tentent de disparaître. L'un d'entre eux a été arrêté par la foule, son complice s'est fondu dans la nature.

Les faits se sont déroulés vendredi dernier au quartier Keur Serigne Louga. Vers seize heures deux individus, armés de couteaux sont descendus d'une moto et font irruption dans un centre multiservices spécialisé dans le transfert d'argent.

Couteaux brandis et pointés vers les deux femmes qui officient dans l'établissement, Pape Nd. et son compagnon nommé Sam D. les somment de leur donner l'argent de la caisse.

Affolées, les deux jeunes dames s'exécutent sans broncher et laissent les deux malfrats s'emparer du coffre-fort. Seulement, au moment de s'affairer autour du coffre-fort, une des femmes a réussi à s'exfiltrer des lieux et a crié fort pour ameuter le voisinage. Sentant qu'ils étaient en danger, les malfrats, récemment élargis de prison, tentent de s'enfuir à moto.

Mais ils seront trahis par l'engin confronté à un problème technique. Sentant que les voisins alertés par les cris, Sam D. qui portait le coffre-fort abandonne son complice et tente de se sauver à pieds.

Il sera poursuivi par la foule qui le rattrapera au bout de calques mètres de course-poursuite pendant que Pape Nd., plus chanceux parvient à démarrer la moto et disparaît des lieux.

Arrêté avec un coffre-fort contenant une somme de près d'un million de Fcfa, Sam D. passera un mauvais quart d'heure entre les mains des riverains qui l'ont finalement remis à la police de Louga.

Gardé à vue depuis vendredi pour les besoin d'une enquête, en attendant de mettre la main sur le fugitif Pape Nd., Sam D. a été déféré hier au Parquet de Louga.