Cote d'Ivoire: Journée internationale de la Douane / Gl Da Pierre, Dg des douanes - « Nous sommes engagés dans la mise en œuvre du concept de sécurité »

A l'instar des autres administrations douanières du monde entier, la douane ivoirienne a célébré, hier, à la Maison de l'Entreprise au Plateau, la Journée internationale de la Douane.

Cette rencontre, constituant par ailleurs l'ouverture officielle de la Semaine des Douanes ivoiriennes (SEDIV) qui se déroule du 25 au 31 janvier 2020, s'est tenue autour du thème retenu cette année par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) : « La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ».

Selon le directeur général des douanes ivoiriennes, le général Da Pierre, à travers ce thème, le secrétaire général de l'OMD veut mettre l'accent sur la manière dont la douane répond aux préoccupations socio-économiques, sanitaires et environnementales.

« Il faut reconnaître que les douanes ivoiriennes sont engagées dans la mise en œuvre du concept de sécurité qui est de plus en plus mis en relief dans le cadre des missions des administrations des douanes » a-t-il dit.

Au nom du Secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, le directeur de cabinet dudit département, Adama Sall, a relevé que malgré les actions menées, "des défis sont encore à surmonter, notamment dans la mise en œuvre de certains Accords environnementaux multilatéraux (AEM), en matière de facilitation des échanges et de lutte contre la contrefaçon, le trafic des drogues et la criminalité transfrontalière organisée".

Le représentant de Moussa Sanogo a souligné que l'efficacité des réponses à y apporter réside dans la conjugaison et la mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes (Douanes, secteur privé, secteur public, gouvernement et partenaires au développement).

Le directeur du Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC) d'Abidjan, Tafili Ebenezer, a fait remarquer que les pratiques et méthodes des administrations douanières devraient être alignées sur les outils et les instruments de l'OMD tels qu'ils ont été incorporés aux différents dossiers ; à savoir le dossier Recette, le dossier sur la compétitivité économique, le dossier sur le contrôle et la lutte contre la fraude et le dossier sur le développement organisationnel.

Le président du comité d'organisation, le colonel-major Issa Ouattara, a annoncé qu'aujourd'hui auront lieu les travaux du séminaire-bilan 2019 et les perspectives 2020, à la CGECI.

Notons par ailleurs que dans le cadre de cette 6ème édition de la SEDIV, une marche, une séance de fitness et des matchs de gala (maracana) ont été organisés le samedi 25 janvier dernier, au Palais des Sports de Treichville avec la participation d'environ quatre cents (400) agents de douanes.