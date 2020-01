Afrique du Nord: Plan pour la protection des Tunisiens résidant en Libye a été élaboré en prévention de toute escalade militaire

Un plan préventif a été élaboré pour assurer la sécurité de la communauté tunisienne résidant en Libye en prévision d'une escalade possible des affrontements militaires sur place, en coordination permanente avec les autorités libyennes, a déclaré Mohamed Ali Nafti, lors de son audition lundi devant la commission des Tunisiens à l'étranger à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), portant sur les mesures préventives pour la protection des ressortissants tunisiens.

Le plan en question porte sur la sécurisation des membres de la communauté tunisienne en Libye et plus précisément, dans la région allant de Tripoli jusqu'au frontières ouest entre la Tunisie et la Libye, outre l'assurance d'une communication permanente avec les membres de la communauté tunisienne dans ce pays voisin afin de les prémunir contre les risques encourus, ainsi que la mise en place d'un plan d'évacuation immédiat au cas où des affrontements militaires venaient à éclater, a indiqué Nafti.

Il s'agit également selon Nafti, de renforcer le corps diplomatique de la mission consulaire à Tripoli, en attendant que le ministère des Affaires sociales dépêche des attachés sociaux pour soutenir les efforts du consulat dans l'encadrement des Tunisiens en Libye.

Il a rappelé que le ministère des Affaires étrangères a tenu à rouvrir l'ambassade de Tunisie en Libye depuis un peu plus d'un an, non seulement pour reprendre les activités diplomatiques et consulaires, mais également pour remplir le rôle humanitaire qui lui est confié au vu des conditions de sécurité difficiles, notamment lorsque les bombardements s'intensifient, en mettant à disposition des équipes mobiles pour répondre aux préoccupations des Tunisiens.

Nafti a affirmé à cet égard que depuis la réouverture de l'ambassade, 15 mille citoyens tunisiens ont été accueillis, soit 60% de la communauté tunisienne en Libye dont le nombre varie entre 25 et 30 mille, 80% d'entre eux résident à Misrata et 20% à l'est et au sud de la Libye.

Il a indiqué que le nombre de Tunisiens dans les prisons libyennes est désormais estimé à 43 détenus, la plupart sont accusés d'appartenir à des organisations terroristes, soulignant que les autorités tunisiennes suivent de près leur situation et s'efforcent de rapatrier 36 enfants supposés accompagner les six enfants dernièrement rapatriés dans le pays et pris en charge sur le plan psychologique, avant de les remettre à leurs familles, compte tenu des complexités juridiques.

Pour sa part, le consul général tunisien en Libye, Taoufik Guesmi, a fait état de la difficulté de travailler et de répondre aux besoins de la communauté tunisienne en Libye, notamment au cours des 3 années de fermeture du consulat tunisien général et le transfert des activités consulaires à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères.

Il a ajouté que depuis la réouverture du consulat, la grande partie des besoins de la communauté ont été satisfaits, faisant savoir que la mission consulaire a travaillé en permanence, recevant quotidiennement entre 120 et 130 Tunisiens.

Les membres de la commission des Tunisiens à l'étranger ont loué les efforts déployés par la mission diplomatique en Libye, en dépit des conditions de sécurité critiques en Libye.

La majorité des députés ont dans ce sens estimé que le défi majeur durant la période à venir, réside dans la réussite de la sécurisation du passage des Tunisiens vers le sol tunisien en cas de guerre, et la mise en place de mécanismes de protection nécessaires jusqu'à leur arrivée en Tunisie.