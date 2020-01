Maroc: Partenariat entre l"éducation nationale et Math&Maroc

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l'éducation nationale) a signé, récemment, un accord de partenariat avec l'Association Math&Maroc visant à soutenir l'encadrement scientifique des olympiades de mathématiques.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que l'accord signé à l'occasion de la 7ème formation des olympiades nationales de mathématiques 2020 et la 3ème formation de cette compétition pour 2021, organisées du 21 au 26 janvier à Rabat, a pour objectif de soutenir les efforts du ministère visant à améliorer l'enseignement des mathématiques dans les lycées collégiaux et qualifiants, à diffuser la culture des olympiades de mathématiques auprès des élèves dès le plus jeune âge et à consolider la culture d'excellence scolaire en tant que pilier pour hisser la qualité du système d'éducation et de formation.

Cet accord de deux ans renouvelables vise, également, à sensibiliser les élèves des lycées à l'importance de posséder des capacités et des compétences dans les domaines des mathématiques pour élargir leurs choix dans le cadre de leur projet personnel et faciliter la réalisation de leurs aspirations professionnelles, ainsi que l'organisation d'activités et de compétitions scientifiques et pédagogiques qui valorisent les parcours de l'olympiade nationale de mathématiques au cycle secondaire qualifiant et les olympiades régionales au cycle collégial, en plus d'organiser des sessions de formation pour la qualification des formateurs en mathématiques olympiques.

La conclusion de cet accord, ajoute la même source, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des leviers 7 et 15 de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 en matière de coopération avec la société civile, ainsi qu'en application des principes d'encouragement du partenariat entre le ministère et les associations de la société civile actives dans les domaines de l'éducation et de la formation, pour l'encadrement, l'ouverture culturelle et l'accompagnement de la formation.

En vertu de ce partenariat, le ministère veille à garantir les procédures réglementaires de sélection des étudiants qualifiés pour participer aux diverses activités pédagogiques et compétitions initiées dans le cadre de cet accord, ainsi qu'à encourager les excellents dans les concours des olympiades des mathématiques.

Le ministère s'engage, également, à organiser des sessions de formation dans le domaine des mathématiques olympiques au profit des professeurs et inspecteurs des mathématiques et des membres des comités des olympiades et à mettre à la disposition de l'Association Math&Maroc les espaces pédagogiques relevant du ministère pour organiser des activités conjointes.

L'Association Math&Maroc s'engage, pour sa part, à soutenir les activités pédagogiques et les concours organisés dans le cadre de ce partenariat, en contribuant à choisir des formateurs pour encadrer les formations de sélection organisées dans le cadre des olympiades nationales et régionales de mathématiques, ainsi qu'en se préparant à participer à des concours qui se déroulent en dehors du Maroc.

Il s'agit, également, de contribuer à l'encadrement mathématique des activités organisées dans le cadre du processus des olympiades nationales ou régionales de mathématiques permettant au Maroc de participer aux compétitions régionales, continentales et internationales, ainsi que de proposer des activités pédagogiques pouvant être organisées en partenariat avec le ministère et des projets susceptibles de développer la coopération entre les deux parties.