Soudan: Restructuration du Système des Industries de Défense

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Porte-parole des Forces Armées Soudanaises (FAS), le Brig. Amer Mohamed Al-Hassan, a déclaré que le Système des Industries de Défense avait procédé à une Restructuration Complète du Système en Fonction des Exigences et de la Stratégie de la Prochaine Etape et du Rôle Fondamental du Système pour soutenir l'Economie Nationale.

Il a déclaré dans un communiqué de presse dont une copie a été reçue par SUNA que, conformément aux Objectifs de la Révolution Soudanaise dans la Restructuration des Institutions Nationales et pour permettre au Système de l'Industrie de la Défense de répondre aux Exigences de l'Etat et des FAS et au sein des efforts continus du Système pour remplir efficacement ses Rôles de Développement Economique et de Préparation à la Défense, le Système des Industries de la Défense a entrepris une Restructuration Complète du Système en Fonction des Exigences et de la Stratégie de la Prochaine Etape.

Le Porte-parole des FAS a souligné que le rôle fondamental du Système après sa Restructuration est de soutenir l'Economie Nationale, en tenant compte de l'Accent mis sur la Composante Jeunesse en tant que Moteur du Développement et du Progrès par la mise en œuvre des Normes d'Expérience dans le Système.

Il a souligné que le Système des Industries de Défense, connu sous le Nom d'Industrialisation Militaire, s'occupe des Industries Nationales de Développement et de Défense pour garantir l'Indigénisation des Besoins de Défense tels que les Armes, les Equipements Militaires et les Véhicules de Combat à l'Intérieur du pays.

Le Porte-parole des FAS a affirmé que la Restructuration du Système des Industries de la Défense est basée sur deux Eléments de Base qui sont l'Harmonie Interne entre les Composants du Système qui, à son tour, refléterait l'Harmonie du Système avec le reste des Composants de l'Etat en plus de renforcer le Rôle de Surveillance et de Structuration.

Il convient de noter que le Système a été créé en 1993 comme une Véritable Valeur Ajoutée pour les FAS et a été en mesure de fournir de Nombreuses Obligations Importantes pour augmenter les Capacités de Combat, et a créé pour Lui-même une place au sein de la Carte des Industries de la Défense aux Niveaux Régional et Mondial.