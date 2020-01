Congo-Brazzaville: Investissements - Un forum pour présenter les opportunités d'affaires du Niari

En vue d'attirer les investisseurs dans ce département et contribuer au développement du pays, la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture et des métiers de Dolisie (CCIAM) et ses partenaires organiseront, du 8 au 10 avril, à l'hôtel de la Préfecture le forum «Investir dans le département du Niari».

Axé sur le thème «Investissements et opportunités d'affaires», l'évènement sera placé sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Le forum «Investir dans le Niari» initié par la Chambre de commerce de Dolisie, l'Initiative pour le développement Local (IDL) et le Cabinet d'expertise Business Consulting & Logistique (Buscolog) entre dans le cadre de la diversification de l'économie nationale ainsi que des initiatives visant à permettre au pays de sortir de la situation de crise qu'il traverse. L'activité, qui sera parrainée par le Conseil départemental du Niari, a pour objectif de présenter aux investisseurs les opportunités d'investir dans ce département et de faciliter les échanges entre les porteurs de projets, les investisseurs et les pouvoirs publics.

Sont attendus à ce forum les professionnels des filières agroalimentaires, les investisseurs, les chercheurs, les formateurs, les cabinets d'expertise et bureaux d'étude, les fournisseurs d'équipements de transformation des produits agricoles et d'emballages et autres. «Nous envisageons de créer une zone de transformation des cultures de base dans notre département. A travers le forum, nous voulons aussi attirer les investisseurs en vue de réaliser ce projet et réduire l'importation des produits agricoles dans le pays», a indiqué Jean Jacques Ondongo Issambé, directeur gérant du CGA Buscolog, commissaire général du forum.

Plusieurs thématiques seront développées en marge de cette rencontre que la Chambre de commerce de Dolisie organisera avec ses partenaires. Celles-ci porteront notamment sur le cadre incitatif des investissements au Congo-Brazzaville, les projets de grandes envergures en quête de partenaires techniques et financiers, le financement du secteur privé congolais (perspectives de la BAD, BDEAC, SFI, BGFI, Société générale, BSCA, Banque postale, UBA, Crédit du Congo, BCI, BCH LCB, les Mucodec, les Fonds de garantie et compagnie d'assurance). Des stands seront mis à la disposition des participants pour l'exposition de leurs produits. Les inscriptions au forum sont déjà ouvertes. Les personnes ou structures intéressées peuvent avoir plus d'informations ou s'inscrire en contactant la Chambre consulaire du Niari sur internet à cciamdolisie@gmail.com.