Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct ligue 1 - L'Etoile du Congo prend le dessus sur AC Léopards

Les Stelliens ont difficilement battu, 1-0, les Fauves du Niari, le 26 janvier au stade Alphonse Massamba-Debat, en clôture de la quatorzième journée de la compétition.

Si l'AC Léopards s'est procuré plus d'occasions durant la rencontre, jusqu'à inscrire un but qui a été annulé par l'arbitre à cause d'une action hors-jeu, la formation de l'Etoile du Congo a joué sur le pragmatisme. Une stratégie certes inquiétante mais rentable car elle a permis de marquer le seul et unique but de la rencontre.

C'est en effet, le surprenant Yann Moukombo qui a profité d'un mauvais arrêt du gardien des Fauves pour inscrire, à la 82e minute, son premier but de la saison. AC Léopards qui avait tout donné était obligé de s'incliner devant la confirmation de la suprématie de l'Etoile,surtout après le match nul (1-1) de la phase aller.

Avant cette rencontre, Diables noirs avait dominé V Club Mokanda sur le même score tandis qu'à Owando, le leader, AS Otoho a fait l'essentiel devant Tongo FC, en imitant le score de l'Etoile et Diables noirs . A Pointe Noire, AS Cheminot s'est neutralisé avec la Jeunesse Sportive de Talangaï (0-0). Le samedi, deux rencontres sanctionnées par le même résultat (1-1) ont été disputées. Il s'agit du match qui a mis aux prises le Racing Club Brazza à Patronage et celui qui a opposé Interclub à Nico-Nicoyé.

Bien avant, c'est-à-dire le jeudi 23, lors de l'ouverture de cette journée, Cara avait reçu sa dose. Le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) était, en effet, battu, 0-3, au stade Alphonse Massamba-Débat par le FC Kondzo. En tout cas , si Cara a commencé le match avec les faveurs des pronostics, FC Kondzo, pour sa part, avait toujours en tête la défaite 1-2 de la phase aller, et a sûrement commencé le match avec un esprit revanchard. Sa ténacité l'a permis de devancer, pour le moment, son adversaire.