Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Un nouveau cas confirmé à Beni

Le bulletin quotidien de la situation de la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola indique qu'à la date du dimanche 26 janvier, un nouveau cas confirmé d'Ebola a été rapporté par les équipes de riposte dans la ville de Beni au Nord-Kivu.

En dépit de ce nouveau cas confirmé, il est à noter, cependant, qu'il n'y a aucun cas de décès parmi les cas confirmés. La même source révèle aussi qu'il n'y a eu aucune personne guérie qui a pu quitter le centre de traitement Ebola. Parmi les nouveaux cas notifiés, aucun agent de santé ne figure dans cette catégorie. Le cumul des cas confirmés ou probables parmi les agents de santé est de cent soixante-sept soit 5 % de l'ensemble des cas confirmés ou probables. Parmi les agents de santé, quarante et un décès ont été rapportés.

Pour éliminer la chaîne de transmission de cette épidémie, les activités de vaccination se poursuivent avec le second vaccin Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo (Johnson&Johnson). Plus de sept mille personnes ont été vaccinées avec le second vaccin jusqu'au 22 janvier dans les deux aires de santé de Karisimbi à Goma. Pour ce qui est de la surveillance aux points d'entrée, depuis le début de l'épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés à qui la température a été prélevée aux points de contrôle sanitaire est de cent quarante-trois millions.

A ce jour, un total de cent neuf points d'entrée (PoE) et de points de contrôle sanitaire (PoC) a été́ mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de trois mille quatre cent dix-sept dont trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit confirmés et cent dix-neuf probables. Au total, il y a eu deux mille deux cent quarante décès dont deux mille cent vingt et un confirmés et cent dix-neuf probables. Mille cent quarante-huit personnes ont été guéries et ont quitté le centre de traitement.