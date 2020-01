Soudan: Le Conseil de la Souveraineté soutient le Ministère des Affaires Religieuses

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Président du Conseil de la Souveraineté, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a affirmé que le Conseil soutenait les Programmes et Plans du Ministère des Affaires Religieuses et des Dotations pour mettre en œuvre les Exigences de la Période de Transition.

Al-Burhan, recevant Lundi le Ministre des Affaires Religieuses, Nasreddin Mufarah au Palais Républicain, a pris connaissance des Programmes mis en œuvre par le Ministère dans le cadre de l'Instauration de la Paix et du Développement dans le pays, en plus des Programmes de Formation des Imams et Prédicateurs qualifiés pour renforcer la Paix et s'attaquer aux Problèmes de la Société ainsi qu'adopter la Modération et lutter contre l'Extrémisme, le Terrorisme et le Discours de Haine à travers divers Forums de D'Awa.

Le Ministre a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le Président du Conseil de la Souveraineté des Résultats de l'Atelier de Formation des Imams et des Prédicateurs au niveau des Etats de l'Est-Soudan qui s'est tenu à Port-Soudan dans le but de renforcer la Stabilité et le Tissu Social.