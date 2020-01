Congo-Kinshasa: Prise en charge des étudiants déguerpis à l'UNIKIN - Richie Lontulungu dénonce une Balkanisation intellectuelle

Depuis le déguerpissement des étudiants aux Homes de l'Université de Kinshasa, certains politiques et hommes d'affaires ont été à la rescousse des étudiants de leurs provinces qui n'avaient pas où habiter. Une pratique que Richie Lontulungu qualifie de discriminatoire.

"Ma déception est grande et ma consternation immense de constater qu'à la suite de cette crise inattendue, des divisions antérieures à notre formation en tant que nation souveraine aient pu refaire surface. Je suis déçu de la manière dont nous gérons la crise en cours à l'Université de Kinshasa. Toutes aides sélectives sèment déjà des divisions tribales et ethniques dans nos esprits. Et, ceci gêne l'unité de notre nation", a-t-il souligné.

Et de renchérir qu'il est paradoxale de croire que certaines personnes font un bien à leurs frères du même coin, tout en étant conscient qu'ils avaient peut-être causé du tort à d'autres étudiants qui, eux aussi, sont dans le même besoin mais ; ils sont discriminés simplement parce qu'ils ne sont pas de la même province ou ethnie d'origine que les bienfaiteurs.

Pour cet acteur de la société civile, le Congo doit rester une nation forte, unie et solidaire où l'on doit tous agir comme un seul homme.

"Que ceux qui sont à mesure d'octroyer des logements occasionnels aux étudiants le fassent sans calcul. Nous devons bâtir une nation inclusive et mobilisatrice... Car, j'ai suivi avec attention et intérêt la série de débats en rapport avec les risques de balkanisation de notre cher et beau pays. Cependant, notre réponse à la cause de nos étudiants m'amène à m'interroger si nous ne sommes pas déjà balkanisés dans nos esprits", a-t-il laissé entendre.

Sommes-nous en train de regarder dans la même direction ? Est-ce que cette manière de privilégier les nôtres au détriment des autres fils d'un même pays ne frise-t-elle pas déjà une balkanisation intellectuelle ?, s'interroge-t-il.

Pour ce faire, Richie Lontulungu exhorte tous ceux qui propagent des actions divisionnistes de revenir à la raison et d'arrêter de marcher sur l'esprit de nos ancêtres qui ont combattu ensemble pendant plus de 500 ans pour que cette nation, la RDC, soit léguée aux congolaises et congolais. Au-delà de tout, affirmons l'unité et la solidité de notre nation, conclut-il.