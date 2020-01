Ile Maurice: Coronavirus - Voici les précautions prises sur l'Ile

Face à l'inquiétude grandissante sur la propagation du Coronavirus en Chine, ils sont nombreux à s'interroger sur les mesures prises par Maurice pour éviter que la maladie n'atteigne nos côtes. Qu'en est-il exactement ?

Avant même le 20 janvier, un «screening» a été mis en place par les autorités, a indiqué le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, lors d'un point de presse hier.

D'abord avec les détecteurs thermiques pour savoir si un passager qui vient de débarquer de l'avion a de la fièvre. Double précaution : ce contrôle se fait aussi manuellement.

De plus, toute personne qui sort de Wuhan est de facto placée en quarantaine pendant 14 jours, même si elle ne présente aucun symptôme, a indiqué le ministre. Et un passager débarquant à Maurice et qui présente les symptômes s'apparentant à la maladie est admis dans une salle d'isolement.

D'autre part, les passagers venant de Chine reçoivent la visite des inspecteurs sanitaires. L'exercice est répété les quatrième, huitième et douzième jours. Entre-temps, un contact quotidien est maintenu par téléphone.

Les passagers en quarantaine

«La semaine dernière, trois personnes ont été placées en quarantaine. Ce chiffre a graduellement grimpé à neuf.

À présent, sept personnes (dont une souffrant de fièvre) s'y trouvent car deux autres ont déjà regagné la Chine... On n'a presque plus de passagers en provenance de Wuhan», a soutenu le ministre de la Santé. Et si l'on doit effectuer des tests ?

«On va les envoyer en Allemagne ou en Afrique du Sud. Toutefois, à partir de la semaine prochaine, on pourra les faire à Maurice», a-t-il précisé. Et, si jamais il y a des cas avérés, le patient sera placé en salle d'isolement dotée des équipements appropriés.