Madagascar: Tennis / Circuit africain U14 - Le COT accueille les talents d'Afrique

Les meilleurs joueurs africains U14 seront à Antananarivo dans un mois. Les joueurs malgaches auront moins de quatre semaines de préparation pour briller à domicile.

Un évènement sportif d'envergure. La Fédération malgache de tennis organisera du 22 au 28 février, deux tournois du circuit africain U14 au club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy. Après une première organisation réussie en 2018, le COT accueille à nouveau cet évènement après une participation du club de l'ACSA en 2019. Ces deux tournois entrent dans le cadre de la qualification en vue du championnat d'Afrique U14 qui, lui aussi se jouera pour la première fois de l'histoire du tennis malgache à Antananarivo du 22 au 28 mars.

Soixante quatre joueurs sont attendus au COT pour jouer les deux tournois. Le premier se jouera du 22 au 25 février et portera le coefficient grader (500 points pour le champion) tandis que le second aura un coefficient grade 1 (1000 points pour le champion), s'étalera du 25 au 28 février. En 2019, Randy Rakotoarilala, qui a terminé la saison à la quatrième place du classement africain avait gagné ces deux tournois. Finoana Rakotomalala, quant à lui, était le vainqueur du second tournoi chez les garçons.

Nombreux sont les joueurs qui prendront part à ces deux tournois du circuit africain. Chez les filles, on aura éventuellement comme tête d'affiche Miotisoa Rasendra qui continue sa formation au centre d'entrainement de la Fédération internationale de tennis de Nairobi. Après on aura les Ravaka Ramanantoanina, Harena Voaviandraina qui ont récemment joué le championnat d'Afrique australe à Windhoek en Namibie. Les Miarana Andrianafetra , Fikasana Rakotomalala ou encore Zarasoa Nelly Jacky Randria et consorts seront aussi de la partie.

Préparation

Chez les garçons, on aura Mahefa Rakotomalala, numéro quatre africain actuellement qui sera accompagné de Tody Avo Rajaobelina, Tefy Ranja Rabarijaona et bien d'autres joueurs. Ils se préparent chacun de leur côté pour briguer le titre en simple et en double.

Le COT, comme cité ci-dessus, abritera l'évènement avec ses courts en terre battue. Une vingtaine de nationalités sera attendue pour jouer ces deux tournois. Les meilleurs joueurs africains de la catégorie U14 seront donc attendus prochainement à Antananarivo.

Du côté organisationnel, la Fédération malgache de tennis, qui, pour l'instant n'a reçu aucun soutien ni de la part du ministère de la Jeunesse et des sports ni des sponsors, tentera un tour de force. «Nous faisons appel aux entreprises et organisations qui soutiennent le sport en général. Le tennis mérite d'être soutenu car c'est l'une des rares disciplines sportives qui ont des résultats. Madagascar a des joueurs très bien classés sur le plan continental en U14 mais aussi au classement mondial U18 avec comme exemple Toky Ranaivo qui est 194ème. On vulgarise du mieux qu'on peut et on fait une promotion du tennis à Madagascar en organisant depuis deux ans des tournois internationaux chez les U14 et les U18 », rappelle Stéphane Rakotondrainibe, président de la fédération malgache de tennis.