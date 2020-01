Madagascar: Croissance économique - L'émergence des talents priorisée à l'INSCAE

Dirigeants d'entreprises et deux cent-treize nouveaux étudiants se sont retrouvés à l'ouverture de l'année académique de l'Inscae.

Des études à l'emploi. C'est pour faciliter cette transition que la détection et le développement des talents chez les jeunes sont annoncés hier en marge de la rentrée académique 2020 de l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises ou Inscae. « Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important d'aborder les compétences sous l'angle de talent ? Eh bien, sachez que le seul savoir-faire technique n'est plus suffisant à l'ère où les connaissances deviennent de plus en plus une commodité », annonce Harimino Rakoto, directrice générale de l'Inscae devant les nouveaux étudiants de la XXXVIIIème promotion qui intègrent la grande école.

« La finance, la comptabilité, l'informatique font partie des domaines où l'excellence du talent malgache se fait un nom. C'est le cas partout dans les pays que j'ai visités ou les organisations internationales que je connais. Les Malgaches maîtrisent la finance. Les Malgaches sont doués pour la comptabilité. En ce moment, parmi trois cents étudiants qui terminent leurs études en informatique à Madagascar, cent d'entre eux sont recrutés à l'étranger. Que de talents à développer et à maintenir sur place pour dynamiser l'économie du pays », affirme, pour sa part, le ministre de l'Economie et des finances, Richard James Randriaman-drato, en ouvrant officiellement l'année académique 2020 à l'Inscae. Les grandes entreprises du pays sont représentées par leurs dirigeants à cette occasion. Parmi les deux cent-treize étudiants qui vont commencer leur cursus à l'Inscae, se trouvent vingt-trois managers et dirigeants d'entreprise admis en Master of Business Administration, une formation accessible aux décideurs dans le secteur public et dans le secteur privé.

Excellence

Afin de faire émerger les talents jusqu'à l'obtention de diplôme, une mesure est annoncée hier à l'Inscae. « Désormais, le talent va démarquer une personne d'une autre et c'est un atout pivot, compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes et qui est en perpétuelle mutation. Vous savez, la mutation actuelle est caractérisée par un environnement contextuel qui passe de l'isolement à l'ouverture, de la stabilité à l'impermanence, de l'industrie mécanique à l'industrie numérique ou même digitale, de la spécialisation à la transversalité , de la gestion de la performance à la gestion des opportunités, de la concurrence à l'innovation, de la recherche de bénéfice économique à la priorisation du bien-être social», précise la directrice générale de l'Inscae dans son adresse aux étudiants et managers .

Les jeunes étudiants feront leurs stages en entrepreneuriat au sein même de l'institut afin de permettre à leurs talents d'être évalués et révélés. Cette aubaine pour l'émergence des talents s'est accompagnée du « tso-drano» ou bénédiction de la part du doyen des enseignants de l'Inscae qu'est le professeur Daniel Rasoamahenina. Ce dernier est avec le professeur Ida Rajaonera, les précurseurs de la transformation en 1983 du « centre de formation en comptabilité » en Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises.