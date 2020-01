Madagascar: Association - « Sorakanto » promeut un journalisme culturel actif

Pour une meilleure information culturelle. C'est à travers ce leitmotiv que l'association des journalistes culturels malgaches « Sorakanto » s'active depuis près d'une décennie maintenant.

Regroupant en son sein tous les acteurs du journalisme culturel, mais également des animateurs audio-visuels qui valorisent l'art et la culture, l'association se redécouvre sous un nouveau jour à partir de cette année. Présidé actuellement par Faly Miarantsoa Randria dont vous avez longtemps apprécié la plume dans le quotidien Ao Raha, « Sorakanto » scande haut et fort la promotion de la culture à travers les médias.

« Si on s'est fait assez discret ces dernières années, il nous importe désormais de nous affirmer comme partie prenante de l'épanouissement de la communauté artistique et culturelle nationale, mais surtout de l'industrie culturelle. En tant que journaliste, on ne doit plus uniquement se cantonner au rang de communicateur pour un tel ou un autre. Ainsi, grâce à divers partenariats, on promeut un journalisme culturel actif et indépendant, tout en instaurant une série de formations et d'échanges pour nous tous ». À partir de cette année, « Sorakanto » s'active ainsi à entretenir la relation entre tous les journalistes culturels nationaux, mais surtout d'entamer des formations ponctuelles, notamment des rencontres mensuelles, qui permettront d'enrichir les connaissances de chacun et de favoriser l'évolution des contenus journalistiques.